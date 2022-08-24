Сонные разработчики компании Билл Гейтса "проспали код", благодаря которому обновляя многострадальные "единички" можно получить баг, заключающиеся в возникновении проблемы со звуком.
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Но даже сделав шаг в сторону от сегодняшней новости, можно с уверенностью констатировать, последняя версия Windows - это целый клубок проблем и багов. И тот же приснопамятный баг со звуком - лучшее тому доказательство. "Проснувшиеся" разработчики моментально заявили, что они уже работают над устранением неполадок и очередное обновление обновления |"уже не за горами".
Сам баг после установки КВ5016616 заключается в следующем: звук полностью исчезает, либо же начинается "жужжание" и потрескивание, а то и эффект "loop'инга" возникает, словно перед нами не операционная ось, а вселившийся в систему злой дух DJ Грува.
К слову, похожие проблемы "всплывали" и ранее, даже в далеком 2004 году. Но тогда разработчики "отделались" обвинениями в адрес пользователей, забывших включить режим "улучшения звука".
В этот раз программисты корпорации в свойственной им манере, попытались оправдаться, заявив, "что так и должно быть", ведь обновления прежде всего и созданы для "вскрытия" притаившихся ошибок и неисправностей системы.
Временным решением проблемы названа переустановка звуковых драйверов. Если все эти манипуляции не помогли, то попросту отключить вкладку "улучшение звука" через меню Пуск.