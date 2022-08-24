С чем связана проблема обновления КВ5016616 - разработчики ответить не могут, но уже подготовили парочку советов до оперативного выхода необходимого исправления звукового бага

Сонные разработчики компании Билл Гейтса "проспали код", благодаря которому обновляя многострадальные "единички" можно получить баг, заключающиеся в возникновении проблемы со звуком.

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Но даже сделав шаг в сторону от сегодняшней новости, можно с уверенностью констатировать, последняя версия Windows - это целый клубок проблем и багов. И тот же приснопамятный баг со звуком - лучшее тому доказательство. "Проснувшиеся" разработчики моментально заявили, что они уже работают над устранением неполадок и очередное обновление обновления |"уже не за горами".

Сам баг после установки КВ5016616 заключается в следующем: звук полностью исчезает, либо же начинается "жужжание" и потрескивание, а то и эффект "loop'инга" возникает, словно перед нами не операционная ось, а вселившийся в систему злой дух DJ Грува.

К слову, похожие проблемы "всплывали" и ранее, даже в далеком 2004 году. Но тогда разработчики "отделались" обвинениями в адрес пользователей, забывших включить режим "улучшения звука".









В этот раз программисты корпорации в свойственной им манере, попытались оправдаться, заявив, "что так и должно быть", ведь обновления прежде всего и созданы для "вскрытия" притаившихся ошибок и неисправностей системы.

Временным решением проблемы названа переустановка звуковых драйверов. Если все эти манипуляции не помогли, то попросту отключить вкладку "улучшение звука" через меню Пуск.





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