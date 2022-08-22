Каким образом образцы геномного кода "занесло" так высоко - выясняют ученые. Ну а за подробностями - в новость

Довольна известна старинная русская поговорка типа: "Где родился - там и пригодился". Но все это не имеет значения в нашей сегодняшней новостной картине, где на самой высокой горе мира (Джомолунгме то есть) ученые нашли странные генные следы. На высоте около 5 км от уровня моря в ходе научной экспедиции в горных ручьях после тщательного лабораторного анализа был обнаружен странный ряд наборов генов. Исследователи "хотели" найти следы проживавших здесь в недавнем времени людей, а нашли ДНК животных, которых в этих краях, и главное на такой высоте - отродясь не водилось в принципе. Это генные "остатки" прирученной курицы и собаки, тибетского улуара и многих других видов.

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Как они могли появиться на недоступной для их вида горной высоте - ученые выясняют, но начинают сходиться во мнении, что причина этого странного факта является не "причуды природы", а разрушающая хозяйственная деятельность человека воистину гигантских масштабов. Ведь помимо "горных" собаки и курицы было обнаружено еще 187 подвидов "равнинных" животных и растений.

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