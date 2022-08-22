Природа по-своему прекрасна, даже если она касается такой неприятного животного как муха. Именно таким "девизом" руководствовалась творческая комиссия, наградившая призом за "лучшее фото" Роберто Гарсиа-Роа

Фотография - одно из важнейших направлений современного искусства, и неважно что изображено на "куске бумаги" - красивая юная леди или "симбиоз" мухи и грибка, ставшими абсолютными хитмейкерами ряда сайтов, посвященных науке. Так вот о последнем случае и сообщает западная пресса.

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На конкурсе эволюционной биологии, призванной показать биоразнообразие Земли, было представлено много фото, но лучшим образцом межвидового взаимодействия, находящихся на стыке флоры и фауны - стала вот эта "красота":









Причем словосочетание из заголовка статьи "муха-зомби" не является громким кликбейтом в своей сути, по причине действительного порабощения паразитом своего хозяина. Где как не трудно догадаться в роли "симбиота" выступил грибок из рода Ophiocordyceps, знаменитый своим "искусством" контроля хозяина - в нашем случае обычной мухи. Споры грибка, проникая в тело носителя, влияют на "мысль" жертвы, заставляя того переселяться в места, максимально благоприятствующие для развития грибка. После "переезда" споры ждут момента смерти хозяина, после наступления оной плоть пораженной особи служит питательной средой для последующего размножения в виде спор, которые продолжат свой омерзительный круговорот в живой среде.

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