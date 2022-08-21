Разгоряченный и взволнованный владелец криптобиржи Binance выступил с порцией критики в адрес неназванной биржи и трейдеров

Можно по-разному относиться ко всем этим биткоинам и криптобиржам, но факт остается фактом: эта незримая валюта сильно вмешалась в нашу жизнь - от обычного соседа-майнера до его "дружка-криптоинвестора" из интернета, и от преступников до топ-чиновников соседней страны, хранящих свои отмытые деньги (с помощью популярно нынче NFT) на закрытых кошельках. Поэтому понятен интерес ко всяким заявлениям "по теме" криптовалюты, в частности когда слова сказаны не рядовым сотрудником, а "целым владельцем" популярной криптобиржи Binance.

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Буквально на днях "главбосс" Чанпэн Чжао выразил крайнее неудовольствие, высказав пару крепких междометий в адрес бирж и трейдеров. Его выбила из колеи создаваемая паника вышеобозначенными личностями и организациями.

Конкретных имен Чанпэн не назвал, но эксперты истолковали это, как завуалированный выпад в адрес FTX.

Все из-за задержки с продажей и покупкой "цифровых активов". Что само по себе несет реальный убыток клиента.

Кстати его слова "косвенно поддержала" и FDIC, заявив что биржа Сэма Бэнкмана-Фрида водит "клиентов за нос".

Ну и чтобы "отбиться", искомая конкурирующая организация выступила с неожиданным заявлением: мол де пришло время контроля крипторынка со стороны американского регулятора и его "дочки" CFTC. Ну а мы пока следим за развитием ситуации.









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