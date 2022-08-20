Потомки славных викингов - датчане, представили яхту, использующую три вида энергии. Не обошлось без нынче модного электромотора

С древних времен суровое море одновременно пугало и также ласково манило отважных мореплавателей и любопытных натур. Одними из них были викинги, современные потомки которых - датчане, решили продолжить славные традиции своих предков, придумав наследника древнего драккара - яхту Х4.9Е, в создании которой поучаствовали и финские коллеги из Oceanvolt.

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Так в чем же особенность этого парусного плавсредства, почему в век атомных ледоколов и прочих зумвальтов, до сих пор выпускается судно с "устаревшей" конструкцией. Оказывается у этого корабля есть три "движителя" - первый, хорошо вам известный парус, второй - дизель, ну а третий - новомодный электродвигатель. У кораблика есть своя "фишка" - при движении "под парусом" или при работе дизеля идет процесс зарядки электрической силовой установки.

Подробнее кстати о силовых установках судна: имеется два 10 киловаттных привода и литиевые батареи емкостью 29 кВт⋅ч. Подобная оснащенность позволяет передать яхте усилие в 7,5 км/ч, именно с такой скоростью яхта может проплыть 90 км без подзарядки.









Ну а после как АКБ "выдохнутся", одним поворотом ключа запускается дизель суммарной мощностью 11 кВт, после чего продолжается дальнейшее плавание с одновременным пополнением заряда аккумуляторов, которые достигнут заряда в 100% через два часа.

При удачном стечении обстоятельств, когда направление ветра совпадает с направлением движения яхты, можно запустить грибные винты, которые меняют свою квалификацию, становясь генераторами постоянного тока. Эта способность добавляет еще 3 кВт электроэнергии в общую копилку, заряжая АКБ за 10 часов. Кстати такое же количество времени нужно для "подзарядки" от береговой "розетки".

Яхта пока еще не продается, но думается цена будет явно больше чем три гроша, приближаясь к полноценной цене за шесть нулей в вечнозеленой валюте.





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