Вред сладкой газировки для человека - не тайна за семью печатями, но до этого момента мы убеждались, что вред сугубо "физический", но последние исследования на крысах показали, что употребление сладкой газировки способствует процессу отпуления

Практически каждый человек хотя бы один раз в жизни пробовал сладкие газированные напитки Coca-Cola или Pepsi. И также каждый из нас знает о вреде при постоянном употреблении таких напитков. Но банально такие страхи сводились к гастритам и прочим язвам, реже к диабету или кариесу, но последние исследования показали, что есть случаи другого порядка: при каждодневном употреблении разрушительной сладкой газировки вполне себе есть нездоровый такой шанс стать "идиотом". Дабы убедиться в подобных смелых заявлениях, были поставлены научные эксперименты на крысах и данный факт не замедлил подтвердиться.

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Сам процесс тестирования проходил следующим образом: было взято три группы крыс различного возраста: два месяца, полугода и старше года. Потом их смешали и оставили всего две "команды": первая пила в качестве жидкости только сладкую газировку, а вторая - попеременно пила то "лимонад", то воду. Само действие длилось примерно два месяца, после чего белые крысы были подвергнуты "крысиному" IQ-тесту. У уже спустя две недели всех крыс из обеих групп усыпили для исследования мозга.

Последующее вскрытие просто потрясло ученых. Группы крысок, которая пила воду и "колу", не имела патологий, а вот первая группа сильно "сдала". Молодые крысы возрастом два месяца и полугода, не смогли выбраться из тестового лабиринта (привет фильму "Бегущий в лабиринте"). Чем моложе была особь, тем более разрушительным было воздействие сладкой газировки. Более старые собратья, имеющие полностью взрослый мозг, пострадали в меньшей степени.

Ну и в ходе вскрытия выяснилось, что наиболее пострадавшим участком мозга оказался лобный мозг - а именно он отвечает за память, внимание, обучение.

Конечно, наверняка утверждать нельзя, что данные исследований крыс со 100% вероятностью можно масштабировать на "человека прямоходящего", но закономерности затухания интеллекта после каждодневной Кока-Коловой диеты сильно настораживают.

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