Практически каждый человек хотя бы один раз в жизни пробовал сладкие газированные напитки Coca-Cola или Pepsi. И также каждый из нас знает о вреде при постоянном употреблении таких напитков. Но банально такие страхи сводились к гастритам и прочим язвам, реже к диабету или кариесу, но последние исследования показали, что есть случаи другого порядка: при каждодневном употреблении разрушительной сладкой газировки вполне себе есть нездоровый такой шанс стать "идиотом". Дабы убедиться в подобных смелых заявлениях, были поставлены научные эксперименты на крысах и данный факт не замедлил подтвердиться.
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Сам процесс тестирования проходил следующим образом: было взято три группы крыс различного возраста: два месяца, полугода и старше года. Потом их смешали и оставили всего две "команды": первая пила в качестве жидкости только сладкую газировку, а вторая - попеременно пила то "лимонад", то воду. Само действие длилось примерно два месяца, после чего белые крысы были подвергнуты "крысиному" IQ-тесту. У уже спустя две недели всех крыс из обеих групп усыпили для исследования мозга.
Последующее вскрытие просто потрясло ученых. Группы крысок, которая пила воду и "колу", не имела патологий, а вот первая группа сильно "сдала". Молодые крысы возрастом два месяца и полугода, не смогли выбраться из тестового лабиринта (привет фильму "Бегущий в лабиринте"). Чем моложе была особь, тем более разрушительным было воздействие сладкой газировки. Более старые собратья, имеющие полностью взрослый мозг, пострадали в меньшей степени.
Ну и в ходе вскрытия выяснилось, что наиболее пострадавшим участком мозга оказался лобный мозг - а именно он отвечает за память, внимание, обучение.
Конечно, наверняка утверждать нельзя, что данные исследований крыс со 100% вероятностью можно масштабировать на "человека прямоходящего", но закономерности затухания интеллекта после каждодневной Кока-Коловой диеты сильно настораживают.