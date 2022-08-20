Эфиопские илоты во время полета из режима бодрствования перешли в режим "в самолете". Попросту заснули. Из-за чего их "воздушный конь" улетел прочь от точки посадки

Мы много слышим новостей, когда какой-нибудь водитель автомобиля взял да заснул за рулем своего железного коня, но что будет, если я вам скажу спать любят не только шоферы - но и пилоты пассажирских самолетов...

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Один такой случай произошел на Африканском континенте, когда "воздушная маршрутка" вылетела в сторону аэропорта в Эфиопии. Из-за этого форс-мажора время посадки сильно затянулось, а все по причине глубокого сна, не одного, а целых двух пилотов воздушного корабля.









Сам по себе полет на межвнутреннем рейсе не был чем-то из ряда вон выходящим, ведь лететь надо было всего два часа, но и за это время летчики из солнечной Эфиопии успели "дать храпака". По этой же причине они пропустили "свою" посадочную полосу в Аддис-Абебе.

После того как самолет полетел "дальше", встревоженные диспетчеры стали пытаться выйти на связь и наконец смогли "достучаться" до пилотов-сонь. После чего мигом посвежевшие летчики зашли на второй круг и удачно приземлились. Слава богу, все обошлось без человеческих жертв, но оба пилота отправлены в отпуск до выяснения всех обстоятельств.

По словам авиационного эксперта Мачерса, подобный случай стал возможным по причине критической усталости, которая, в свою очередь, очень распространена среди летного состава.

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