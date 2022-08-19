Кто не мечтал с помощью очков дополненной реальности погонять злобных монстров или "улететь" в далекую-далекую галактику к гостеприимным повстанцам и злобным ситхам, мечтали многие, но возможность "попутешествовать" были ограничена ценой и доступностью гаджета. Но на самом деле так называемые AR-очки - это не только игровое средство развлечения, но и серьезный предмет, необходимый для работы, в том числе медиков и исследователей. Например, в сегодняшней Японии прорабатывается вопрос об их массовом использовании фельдшерами и врачами "Неотложки". Которые используют девайс как средство контроля состояния пациентов при перевозке.
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Понятно, если вы сломали "пальчик" или сбили до крови коленку - надобности в дорогущих очках нет, но если, не дай бог, кто-то тяжелораненый или больной, то подобная штуковина может дать дополнительный шанс для "просто выжить".
Ну и как это все происходит в реальности: пока машина едет в "больницу", медики "принимающей стороны" с помощью очков, подключенных "по WI-Fi" к карете скорой помощи, в режиме реального времени, начинают мониторить важнейшие показатели жизнедеятельности больного.
Ну и разумеется, подобный контакт позволит давать советы и рекомендации группе сопровождающих медиков и лучше подготовиться к встрече пациента, что в свою очередь, добавляет шансов для потенциального выздоровления.