Благодаря бурному развитию техники из раздела "экзотики" AR-очки стали насущной необходимостью, в пользе которых уже успели убедиться врачи японской "Скорой помощи"

Кто не мечтал с помощью очков дополненной реальности погонять злобных монстров или "улететь" в далекую-далекую галактику к гостеприимным повстанцам и злобным ситхам, мечтали многие, но возможность "попутешествовать" были ограничена ценой и доступностью гаджета. Но на самом деле так называемые AR-очки - это не только игровое средство развлечения, но и серьезный предмет, необходимый для работы, в том числе медиков и исследователей. Например, в сегодняшней Японии прорабатывается вопрос об их массовом использовании фельдшерами и врачами "Неотложки". Которые используют девайс как средство контроля состояния пациентов при перевозке.

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Понятно, если вы сломали "пальчик" или сбили до крови коленку - надобности в дорогущих очках нет, но если, не дай бог, кто-то тяжелораненый или больной, то подобная штуковина может дать дополнительный шанс для "просто выжить".





Ну и как это все происходит в реальности: пока машина едет в "больницу", медики "принимающей стороны" с помощью очков, подключенных "по WI-Fi" к карете скорой помощи, в режиме реального времени, начинают мониторить важнейшие показатели жизнедеятельности больного.

Ну и разумеется, подобный контакт позволит давать советы и рекомендации группе сопровождающих медиков и лучше подготовиться к встрече пациента, что в свою очередь, добавляет шансов для потенциального выздоровления.

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