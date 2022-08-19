Анонсированный суперзащищенный смартфон от именитого специалиста по безопасности - Касперского, откладывается. Причина в возникших сложностях при производстве. И дело не только лишь в слабой аппаратной части

Нужда ли или погоня за модой "заставили" знаменитого "антивирусного папу" - Евгения Касперского анонсировать, на удивление, свой собственноручно придуманный смартфон, по задумке своего именитого создателя с функциями высокой устойчивости к взлому и вирусным атакам. Свое детище будет создано не для обычных пользователей, а для клиентов корпоративного уровня, ну и "сочувствующих" им граждан. Чиновники, видимо, в их числе. Новость об антихакерском смартфоне, разрабатываемого Касперским, не нова - еще в спокойном 2020 году был анонсирован "конфиденциальный флагман". Но тут, как говорится, возникли трудности - оказалось что у пана Евгения "не хватает" крутых программистов и инженеров, поэтому аппаратная и железная части - совершенно не готовы. Но управленцы компании говорят, что - "Все классно". Но на прямой вопрос, когда же когда увидит свет защищенный смартфон, ответа, к сожалению, не последовало.

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Как оправдание, Касперский заявил что подобный проект - ну очень сложный "винегрет задач", ведь сей девайс буквально, разрабатывается с нуля, где постоянно что-то "модифицируется", а то и "выбрасывается". Уже из этих слов ясно, что производительность будет на уровне между дешевым смартфоном за 10 тыс. рублей и кнопочной "Nokia".





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