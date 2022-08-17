Будущее уже близко: инженеры Adobe сделали заявление, что благодаря их усилиям у каждого человека будет свой "собственный шрифт"

Корпорация Adobe, известная своими графическими редакторами и много чем еще, решила "переключиться" на ниву ИИ в соавторстве с исследовательским конгломератом UCF. Будущая деятельность будет связана с проектом FontMART, который "в трудах и заботах" займется поиском индивидуальных шрифтов для каждого человека. Руководствоваться вычислительный комплекс будет массивом данных, согласно которым индивидуумы обладают разными привычками и характером "видят" текст по-разному, включая в это понятие скорость и качество поглощаемой информации.

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Пока что FontMART проходит "обучение на кошках", но дотошные сотрудники Адоба уже выяснили, за подобными методами преподнесения информации есть большая перспектива. К слову, прошлые попытки ни к чему удачному не привели, создать идеальный шрифт "для всех" не вышло. Даже идеальный шрифт для какой-то одной цели - это целый комплекс проблем. Не в последнюю очередь тут играет и возраст "контингента". Ведь пожилые люди ввиду своего слабого зрения "тянутся" к жирным большим буквам, а вот "капиталисты", дабы снизить издержки на печать и прочие расходы, стараются использовать как можно более мелкие шрифты. В чем вы можете сами убедиться поизучав рекламные проспекты, в обилии валяющиеся у вас под ногами в подъездах.

И как вы поняли, ИИ FontMART'а должно найти компромисс между различными категориями всей совокупности населения, между прочим, обращая внимание на "художественную ценность" предполагаемого текста и его важность для человека. Не забывая добавить в свой багаж знаний данные о цифрах и специальных символах.

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