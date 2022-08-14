Прокатиться с ветерком на электророликах вместо электрических же самокатов - именно к такому подходу призывает новый независимый стартап "Airtrick"

Краудфандинговая площадка Indiegogo представила эскиз персонального средства передвижения, в котором легко угадываются привычные ролики, но с электротягой. Образец "Airtrick", по заверениям авторов данного стартапа - шикарный вариант для замены уже не таким уж модным электросамокатам. И на подобное заявление есть веские причины - дело в том, что миниатюризация средств передвижения - еще незаконченный этап. И массивные и громоздкие электроскутеры и велосипеды, по все тому же мнению авторов проекта - уже отживший или отживающий свое класс. Подумайте сами: новый продукт имеет размеры "простой насадки" на обувь, правда вес как у хороших кирзовых сапог - а это более 3 кг, причем за одну пару.

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Сами же ролики состоят из основания, выполненного из алюминиевого сплава, с "присобаченными каучуковыми колесами" и стандартным пяточным тормозом. А вот мотор куда интереснее - мощность миниатюрного движителя составляет порядка 150 Вт, а развиваемая скорость колеблется в пределах 27 км/ч. Одного заряда хватит на 15 км пути. А все это "счастье" управляется ИК-пультом.









Правда, такое транспортное средство оказалось больше приспособлено для худышек и стремящихся к ним: ведь максимальный вес, который способны увезти эти пони - лишь вес меньше 100 кг, так что добротные американцы вынуждены пройти мимо таких вот стремительных "пегасов". А вот что до ассортимента, то в будущем будут производить две модели - A1-Pro и A1-Ultra, правда в чем развитие, инженера стартапа скромно умалчивают. Но известна цена: за Прошку просят 460 долларов, а за Ультра-версию где-то 560 вечнозеленых.













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