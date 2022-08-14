Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Электроролики Airtrick могут развивать скорость 28 км/ч
Прокатиться с ветерком на электророликах вместо электрических же самокатов - именно к такому подходу призывает новый независимый стартап "Airtrick"
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

   Краудфандинговая площадка Indiegogo представила эскиз персонального средства передвижения, в котором легко угадываются привычные ролики, но с электротягой. Образец "Airtrick", по заверениям авторов данного стартапа - шикарный вариант для замены уже не таким уж модным электросамокатам. И на подобное заявление есть веские причины - дело в том, что миниатюризация средств передвижения - еще незаконченный этап. И массивные и громоздкие электроскутеры и велосипеды, по все тому же мнению авторов проекта - уже отживший или отживающий свое класс. Подумайте сами: новый продукт имеет размеры "простой насадки" на обувь, правда вес как у хороших кирзовых сапог - а это более 3 кг, причем за одну пару. 

реклама


Источник фото: techcult.ru


   Сами же ролики состоят из основания, выполненного из алюминиевого сплава, с "присобаченными каучуковыми колесами" и стандартным пяточным тормозом. А вот мотор куда интереснее - мощность миниатюрного движителя составляет порядка 150 Вт, а развиваемая скорость колеблется в пределах 27 км/ч. Одного заряда хватит на 15 км пути. А все это "счастье" управляется ИК-пультом.


Источник фото: techcult.ru


   Правда, такое транспортное средство оказалось больше приспособлено для худышек и стремящихся к ним: ведь максимальный вес, который способны увезти эти пони - лишь вес меньше 100 кг, так что добротные американцы вынуждены пройти мимо таких вот стремительных "пегасов". А вот что до ассортимента, то в будущем будут производить две модели - A1-Pro и A1-Ultra, правда в чем развитие, инженера стартапа скромно умалчивают. Но известна цена: за Прошку просят 460 долларов, а за Ультра-версию где-то 560 вечнозеленых.




анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#самокаты #airtrick #роликовые коньки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
108
Rivian запатентовала свой способ уменьшения радиуса разворота электрических внедорожников
11
В США заявили, что к 2024 году построят ракетный двигатель на замену легендарному русскому РД-181
19
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
84
Покупаем видеокарту для игры World of Tanks – 6 самых выгодных геймерских моделей под любой кошелёк
15
Один американец проложил 22 км оптоволокна для подключения к широкополосному интернету
36
Энтузиасты обещают добавить возможность майнинга в Эфир после его перехода на PoS
7
США ужесточили контроль за экспортом технологий, позволяющих создавать устойчивые к высоким температурам и радиации полупроводниковые компоненты
16
Хакеры взломали Marvel's Spider-Man в день выхода – какую видеокарту купить для эксклюзива Sony
9
AMD скинула цены на новую линейку видеокарт – Radeon RX 6900 XT на Newegg стоит всего 43 500р
6
"Жирные" донаты создали проблему - игроку Diablo Immortal с топовым персонажем не с кем играть
8
Выбираем идеальный процессор для ленивых пользователей – 6 CPU для любителей ПК «под ключ»
+
Китайская Hygon, выпускавшая клоны процессоров AMD, успешно дебютировала на бирже
1
Процессоры Intel Raptor Lake будут не просто обновлением Alder Lake и получат ряд улучшений — инсайд
21
Вытянет ли NVIDIA RTX 2060 игру Marvel's Spider-Man Remastered - тесты в 1080p / 1440p / 4K от TG
4
Первые настольные процессоры AMD Ryzen 7000 могут остаться без комплектного охлаждения
5
Подешевеют ли компьютерные комплектующие в августе 2022 года — в Сбере ожидают падение доллара
4
Выживалка в Тихом Океане Stranded Deep покинула ранний доступ
+
Почти 900 USD за Ryzen 9 7950X — предварительные цены процессоров Zen 4 замечены в Канаде
19
Подробные характеристики графических процессоров AMD Navi 3X для Radeon RX 7000 — инсайд
1

Популярные статьи

Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
54
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
223
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
14
5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc
174
3 способа конвертировать PDF в Word
5
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
15
Очень короткий обзор акустической системы Gembird SPK-100
20

Сейчас обсуждают

Ядрило
16:09
Ядрило это русский богатырь. А ты бедолага из Малороссии. Но не переживай Великоро́ссия вернет вас домой и поставит вам мозги на место. Еще спасибо скажете.
Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
N1ghtwish
16:08
Это еще нужно мат.плату купить, минимум за $150-200 за какое-нибудь говно, типа B650M S2H с али без гарантии. Память еще $150-200 за 32Гб. В то время, как для интел 12400 - 13500р. в РФ, asrock b660m ...
Почти 900 USD за Ryzen 9 7950X — предварительные цены процессоров Zen 4 замечены в Канаде
ptlrkptt
16:08
Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
felsherZZZ
16:06
Да и не говори - мужик протянул 22 км за свои деньги, а теперь еще за 3 ляма отчитываться)) Нахрен ему макс со своим беспонтовым инетом?))
Один американец проложил 22 км оптоволокна для подключения к широкополосному интернету
ptlrkptt
16:05
Ядрило – это один из администраторов сайта. Он постоянно меняет ники, банит случайных пользователей и считает что все ненавидят его. В медицине это вроде бы называется манией преследования. Плодя куч...
Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
Ядрило
16:04
бот опять сломался, тащите из чулана нового
Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
Sergei Eremeev
16:03
да к сожалению )) при 120 гц меньше 100 ки фпс это уже горе картина ..
Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
Ядрило
16:02
Этот шлем ни как работать не может потому что он киношный реквизит.
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
Aristarh
16:00
Какая война?
Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
ChristinaChad
15:59
"Предполагать" и "поступить в продажу" - это вещи на разных концах таймлайна..
Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем