Скандал с покупкой Твиттера главой пресловутой Тесла все никак не утихает: теперь старина Илон, "друг Рогозина", выдвинул очередное требование - теперь текущее руководство знаменитой социальной сети должно раскрыть "секреты площадки", выдав ключевую информацию о методике выявления так называемых ботов среди аккаунтов "живых людей". Маск не полез за словами в карман, прямо заявив, что Твиттер занимается откровенными манипуляциями и обманом, выдавая желаемую информацию за действительную. И в лучших традициях превратив все то ли в телевизионное шоу то ли фарс, позвав на публичные дебаты босса компании - Парага Агравала.
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По словам защищающиеся стороны (речь идет о команде социальной сети) количество "искусственных людей" составляет не более пресловутых 5%, но господин "Хайп" - Илон Маск, утверждает: количество ботов, указанных компанией, мягко говоря, не соответствует действительности: по оценкам Маска ботов не 5%, а больше чем 1\5 от количества всех зарегистрированных аккаунтов пользователей. Аудитория Маска в целом, согласна со своим "патроном". Но, по правде говоря, весь вопрос не в количестве ботов, а в "таинстве" их результативной активности, ведь от знания этого числа возможно подсчитать "настоящий гешефт" от покупки сетевой платформы.
Ах да, адвокаты руководителя Tesla решили провести собственное расследование, "запустив" в сеть специальный инструмент исследования платформы на наличие ботоферм. Итог оказался одновременно удручающим и смешным: "Botometer" - пометил как фальшивый аккаунт самого Илона Маска, указав что это аккаунт бота с вероятностью в 80%.