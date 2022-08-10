Нейросеть применяют, порой, не только лишь с целью научных изысканий или полезных сервисов, но и для забавных экспериментов, о котором вы прочитаете ниже

Великое - не забывается, такие выводы можно сделать, хотя бы посмотрев на портреты средневековых мастеров. Чего стоит портрет Моны Лизы, так называемой Джоконды, которая даже спустя полтысячи лет, продолжает приковывать взгляды как маститых историков живописи, странных конспиролухов, так и простых любителей прекрасного. Но что будет, если хочется немножко "позабавиться" и сделать "модно-молодежно", например, дав определенное задание нейросети. Как раз такой эксперимент провели буквально на днях, "попросив" ИИ показать портреты современных деятелей речитатива и прилизанного репа в обличье средневековых знаменитостей.

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Результаты можно лицезреть в аккаунте энтузиастов Dalle2Pictures. И, честно говоря, я, не будучи выпускником художественной школы, наверняка поверил бы что данные "работы" нарисовал Рембрандт или же "гений всех времен и народов" - великий Леонардо да Винчи. Уж настолько все вышло достоверно и аутентично.

"Отдельная благодарность" особому инструменту нейросети под именем "Stability.ai", именно он придает изображению не просто портретное сходство, но и реализм и высококачественную "текстуризацию". Не забывая "подсветить" эмоции и такое важное качество личности как индивидуальный характер.

Кстати, подобные опыты - не только лишь цель "сделать что-нибудь по приколу", но и банальное и прозаичное , до чертиков в глазах - желание заработать. Ведь с каждой новой публикацией заметна все более совершенная работа алгоритмов обработки и цифрового моделирования.





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