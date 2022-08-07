Компания Илона Маска решила "удариться" в робототехнику. Первой "ласточкой стали" предполагаемые конечности гуманоида, фото которых было опубликовано в сети

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Компания Маска старается идти в ногу с современными трендами и планирует заняться не только лишь производством премиальных Tesla, но и "проникнуть" в нишу робототехники. Пока ниша еще не занята конкурентами. Первым проектом такого рода, призванным привлечь внимание общественности, станет Tesla Bot, так же известный под своим собственным именем как Optimus. Роботизированная новинка должна появиться в ходе ивента Al Day №2 в конце сентября. Премьера "заявлена" в виде необычного постера.

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На плакате ради интриги виднеются лишь руки будущего "автобота", показывающие всем надоевший жест "сердечко".





Инсайдеры уже слили будущие параметры очередного илоновского детища: робот будет "заряжен" технологией искусственного интеллекта и иметь "рост", приближенный к человеческому, составляющий около 170 см, а вес в районе полуцентера - где-то 56 кг. Правда с лицом выходит не так фотогенично: вместо ожидаемой "мордочки" будет электронный дисплей, в быту называемый информационным табло.

Робот так же не будет стоять как истукан, а способен передвигаться и совершать элементарные действия, для этого у робота имеются около 40-а сервоприводов, что твой робокоп.





Первыми задачами вышеназванного "искусственного человека" будут элементарные циклические задачи, например участие в заводской сборке, но со временем обещается что робот станет "ударником" и в смежных отраслях задач.

И Илон Маск не был бы Илон Маском если бы заявил, что массовое изготовление робота отложено до лучших времен: первые большие партии Optimus'а начнут сходить с конвейера уже в следующем году.





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