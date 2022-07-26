Мало кто будет спорить, что видеокарты "в интернете" значительно дешевле чем в рознице на Родине. Это касается не только России-матушки, но и солнечной далекой Бразилии. Правда, риски при покупке совершенно не исчезают. Как раз об этом и будет статья

Кто бы что не говорил, на торговых онлайн-площадках цены куда ниже, чем в российской рознице, особенно зная любовь наших "барыг" как с Авито, так и с крупных маркетплейсов к баснословным барышам, не мудрено, что обычный пользователь пытается сэкономить, начиная ловить рыбку в мутной воде, коим и является покупка дорогих компьютерных комплектующих на одном очень известном сайте электронной торговли. Чем естественно и пользуются разномастные мошенники. Об одном таком случае и поведает сегодняшняя история. Правда "герой" - не какой-нибудь условный Ваня Тарасов из Усть-Подольска, а Маурисио Такеда из лучезарной Бразилии. Ну а что, охотники за "очень выгодным предложением" есть даже там.

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Маурисио оказался тертым "калачом", и процесс распаковки заснял на видео, сподвигло его на это беспокойство по поводу необычных колебаний веса посылки. Кстати, заказанным товаром была видеокарта Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock. А электронной торговой площадкой, где была совершена дорогостоящая покупка - всем известный Amazon. Но сэкономить не получилось: вместо высокотехнологичной продукции калифорнийского разлива пришли банки с песком.









Парень не стал жевать сопли и сразу же подал жалобу на такой откровенный кидок. Но кому интересен простой бразильский покупатель, уж явно не ультрабогачу Джеффу Безосу. Но бразилец был настойчив, в результате чего его аккаунт на Amazon просто удалили, ну а че, конечно же это не отмена русских, но и бразильцы видимо, тоже не люди первого сорта.

Само видео можно посмотреть по ссылке: https://www.tiktok.com/@maurisousa_/video/7119666408211942661





Моурисио "слегка подофигел" и подал иск в бразильский суд. После этого местные газеты подхватили новость и это уже не понравилось Амазону, который вынужден был "заметить" событие.

Как вы успели догадаться, это не единственный случай: правда Патрику Кеннеди повезло больше - ему вместо RTX 3090 отправили RTX 3070. Но таких историй если не тысячи, то точно уж сотни. И многих случаев мы не знаем, так как не всем повезло быть "известными блогерами" или упорными и настойчивыми "маурисио такеда".

Так о чем эта новость, а она о все том же вечном: кто не понял - тот поймет, что процесс распаковки нужно снимать на видео и до последнего бороться за свои права, которые были несправедливо ущемлены.

От себя хочется добавить, что и покупка "по месту прописки" в обыкновенном стационарном магазине ничего не гарантирует: при невнимательном осмотре товара в самом магазине вполне возможно нарваться на б/у товар с явной перспективой дальнейших проблем при эксплуатации. А возможность возврата будет омрачена большими проблемами - ибо вы как бы покупали исправный товар.

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