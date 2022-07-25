Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Прокладку тоннелей упростит плазма
Долой старые несовершенные технологии прокладки новых тоннелей. Ведь у нас на дворе XXI высокотехнологичный век. Что может предложить наука для ускорения и упрощения прокладки тоннелей на текущий момент - начинаем удивляться
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

   Большинство помнят историю из той еще классической Матрицы, где братья Вачовски были еще братьями, а не сестрами, способными на текущий момент лишь глумиться над памятью фанатов. А история заключалась в том, как машины "рыли носом землю", пытаясь добраться до легендарного Zеона. Именно так, а никак иначе, злобные бездушные создания пробивались через толщи земной поверхности к доблестным защитникам человечества. Но все это лирика, а сейчас погрузимся чуть поближе к текущей новости. Современные тоннелестроители все также по старинке пробиваются через толщи земли и прочих твердых частиц, при возведении искусственных "отверстий". И главный помощник в этом - специальные буры, оснащенные сверхтвердыми головками. Такой способ мало того, что слишком дорогой, так еще и очень медленный. Даже смелый проект хорошо известного Илона Маска предлагает скорость в 250 метров за сутки. А другие фирмы не могут предложить и этого, тем более затраты при этом существенные. 

реклама

Источник фото: newatlas.com


   А теперь время удивляться: а как насчет крамольной мысли, что подземные ходы и переходы можно строить в 100 раз быстрее и на порядок дешевле, чем позволяют классические решения. Стартап Earthgrid заявил, что его технология взрывания камня под воздействием высоких температур и давления значительно эффективнее. Порой до такой степени, что упорные горные породы не просто поддаются, а испаряются. Причем подобный механизм, как фантастические машины из нашумевшей Матрицы, могут работать без участия человека. А движителем таких машин должно послужить лишь наличие электрического тока.

Чертеж механизма плазменного проходчика. Источник фото: techcult.ru


   Earthgrid не стал напускать таинственности на свой проект, а рассказал что базой сего чудесного механизма является система плазменных установок, смонтированных на специальную платформу. И, эти горелки располагаются не просто так, а по спирали Фибоначчи, дабы луч плазмы накрывал всем своим объемом весь диаметр тоннеля. Во время производства движения платформа вращается, а ненужная порода перемещается назад на тележках. Естественно, такой способ строительства легко масштабируется, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения рабочего диаметра платформы. И вот еще один удивительный факт: "скорость" выполняемой работы установки - 1 км в день. 




анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наука #плазма #применение плазмы #строительство тоннелей #тоннели
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

BLX IC Design Corporation планирует выпустить свой 32-ядерный процессор до 2024 года
В США приступили к клиническим испытаниям универсальной вакцины против гриппа
Ученые EPFL разработали прочный экологичный ПЭТ-пластик на основе растительной биомассы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
50
Выбираем оптимальную видеокарту для Far Cry 6 и Forza Horizon 5 – 5 игровых GPU для 4К, 2К и 1080р
25
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
157
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
4
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
18
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
20
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
35
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
31
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
34
Спекулянты на Avito продают портативную консоль Steam Deck в 9 раз дешевле, чем весной
4
Дефицит газа в Германии не помешает Carl Zeiss выпускать оптику для литографического оборудования
23
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
19
Глава ASML призвал не перегибать с введением санкций против Китая
6
Хакер сумел взломать блокчейн популярной криптовалюты и похитил токены на 6 миллионов долларов
9
Какую видеокарту купить для Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite – игровые GPU для 4К, 2К и 1080р
5
Глава NASA надеется на продление хороших отношений с российскими коллегами, несмотря ни на что
3
Илон Маск собирается ускорить техническое обслуживание Tesla, используя опыт Формулы-1
17
Прорыва не будет: у процессоров Intel Raptor Lake 13th-Gen та же архитектура, что и у Alder Lake
67
Бразилец судится с Amazon после получения песка вместо 3090 Ti и он не единственный
9
До конца следующего года ASML будет снабжать EUV-сканерами 8 новых предприятий
10

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
80
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
57
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
25
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
11
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
13
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
2

Сейчас обсуждают

Русик Русик
21:00
Ждём наплыва кремлядей в тему
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
skydan
20:53
Ваще похер
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 20%
skydan
20:52
Сколько еще можно насиловать движок квейка три?
Авторитетный инсайдер: сетевой режим Call of Duty Modern Warfare II покажут только в сентябре
ronoho
20:49
Спасибо свидомитам, что после 30 лет деградации у тебя нет больше страны в отличии у нас. В общем завидуй молча и реви в подушку по ночам)))
"Ъ": на фоне параллельного импорта в России заканчиваются новые клавиатуры с русской раскладкой
ахахах
20:49
август-сентябрь,как Одессу возьмут и перекроют Украине выход к чёрному морю так и хана будет Украине
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
ахахах
20:45
ИЛ-96 наверное
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
Winssy
20:42
"Я ставлю на максимум в 4к" Какой максимум в 4к на 1080?) Выше скрин БФ 2042 на 1080 в 4к на низких настройках, там в среднем 45 фпс. т.е. уже мало производительности карты для этого разрешения. Если ...
Выбираем самую быструю видеокарту для миллионеров – 5 геймерских GPU для игр в разрешении 4К
ахахах
20:41
а МС-21 каков
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
ахахах
20:39
как и облетается терриория страны через индийский океан
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
Василий Сорокин
20:33
Дурачок ты читать умеешь? у сбера больше 3-х миллионов корпоративных клиентов. Покажи мне где в стране 3 миллиона крупного бизнеса. И при чем тут держатели карт? я выше написал про юр. лицо или ты даж...
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем