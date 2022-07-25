Долой старые несовершенные технологии прокладки новых тоннелей. Ведь у нас на дворе XXI высокотехнологичный век. Что может предложить наука для ускорения и упрощения прокладки тоннелей на текущий момент - начинаем удивляться

Большинство помнят историю из той еще классической Матрицы, где братья Вачовски были еще братьями, а не сестрами, способными на текущий момент лишь глумиться над памятью фанатов. А история заключалась в том, как машины "рыли носом землю", пытаясь добраться до легендарного Zеона. Именно так, а никак иначе, злобные бездушные создания пробивались через толщи земной поверхности к доблестным защитникам человечества. Но все это лирика, а сейчас погрузимся чуть поближе к текущей новости. Современные тоннелестроители все также по старинке пробиваются через толщи земли и прочих твердых частиц, при возведении искусственных "отверстий". И главный помощник в этом - специальные буры, оснащенные сверхтвердыми головками. Такой способ мало того, что слишком дорогой, так еще и очень медленный. Даже смелый проект хорошо известного Илона Маска предлагает скорость в 250 метров за сутки. А другие фирмы не могут предложить и этого, тем более затраты при этом существенные.

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А теперь время удивляться: а как насчет крамольной мысли, что подземные ходы и переходы можно строить в 100 раз быстрее и на порядок дешевле, чем позволяют классические решения. Стартап Earthgrid заявил, что его технология взрывания камня под воздействием высоких температур и давления значительно эффективнее. Порой до такой степени, что упорные горные породы не просто поддаются, а испаряются. Причем подобный механизм, как фантастические машины из нашумевшей Матрицы, могут работать без участия человека. А движителем таких машин должно послужить лишь наличие электрического тока.





Earthgrid не стал напускать таинственности на свой проект, а рассказал что базой сего чудесного механизма является система плазменных установок, смонтированных на специальную платформу. И, эти горелки располагаются не просто так, а по спирали Фибоначчи, дабы луч плазмы накрывал всем своим объемом весь диаметр тоннеля. Во время производства движения платформа вращается, а ненужная порода перемещается назад на тележках. Естественно, такой способ строительства легко масштабируется, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения рабочего диаметра платформы. И вот еще один удивительный факт: "скорость" выполняемой работы установки - 1 км в день.













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