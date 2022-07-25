Международная компания придумала подвеску, способную развернуть автомобиль "на сантиметровом пятачке"

Немцы в содружестве с американцами в своей совместной компании автомобильных комплектующих сделали весомую "заявку на будущее". На днях представив миру набросок новых идей для такого привычного механизма, как автомобильная подвеска. Облеченное маневрирование - вот главная цель технологии "Easyturn". Увеличив угол разворота колес в сравнении с обыденными конструкциями, и есть та самая фишка, ради которой так старательно трудился коллектив.

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Для демонстрации возможностей новой революционной технологии на баварского красавца BMW i3 со стандартным радиусом поворота 9.9 метров установили подвеску Easyturn. Ну а дальше пошла чистая магия: теперь радиус поворота сократился ровно на 30%. С таким новым техническим улучшением "Бэха" может сделать разворот на одной дорожной полосе без водительских навыков пилотов формулы-1 у своего водителя. Естественно, куда более важным видится преимущество в нахождении свободного парковочного места, а главное - возможности его занять. Где при использовании стандартных углов подвески это сделать фактически невозможно.





Но, к сожалению, дать больше данная "революционная технология" не может. И не стоит удивляться, что обслуживать такую подвеску, а тем более ремонтировать - будет куда сложнее, да и вызывает оправданное опасение надежность новой схемы. И, как признаются в компании ZF, Easyturn не установить на машины с задним приводом и машины с малым пространством колесных ниш.





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И вопрос на засыпку: сроки внедрения новой подвески пока скромно умалчиваются, но просочилась информация о желании одного крупного автомобильного конгломерата взять технологичную новинку "на вооружение". Так что возможно мы еще увидим машины с новой подвеской где-нибудь под Саратовом.