Шутки шутками, а трудолюбивые и любознательные китайцы помимо копирования технологий и устройств, решили покорить новую вершину: "взять и скорректировать" потенциально опасную траекторию небесного тела. Получится ли, узнаем очень скоро

Все мы помним голливудскую историю с незабвенным и "одним таким" Брюсом Уиллисом. Его культовая роль в не менее легендарном "Армагеддоне" породила кучу поклонников и одновременно "изобрела" новую фобию: боязнь конца света в связи с падением крупного небесного тела на землю. Безо всяких экивоков понятно, что речь прежде всего идет о больших астероидах, регулярные пролеты которых от нашей Голубой планеты могут "пойти не по плану" и вызвать падение "куда-нибудь". Что в таком случае будет с "Родиной и с нами" - вопрос на "миллион биткоинов", но хорошего не будет - это уж точно. И вот, во избежание таких последствий, предприимчивые, а главное - предусмотрительные китайцы, уже сейчас принялись отрабатывать технологию по защите нашей отнюдь не безгрешной планеты. Попросту говоря, заняться рукотворной корректировкой потенциально опасной "линии пересечения" двух небесных тел (Земли и Астероидов).

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Главный изобретатель ракет "Чанчжэн" (в переводе - Великий поход) Лонг Лехао поделился информацией, что для подобной "репетиции" подобран подходящий астероид под наименованием 2020 PN1. Научное сообщество Китая планирует запустить ракету "Чанчжэн-3B", на борту которой будет находиться атакующий комплекс и следящее устройство. Размеры "охотника на астероидов" будет составлять примерно полторы длины баскетбольной площадки. Подобный запуск необходим для проверки правильности решения по изменению траектории потенциально опасных небесных "путешественников". Данный пробный запуск необходим для готовности "встречи" с астероидом 2020 PN1 в 2026 году.









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