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На рабочем месте спать можно и нужно - в Японии разработали вертикальные ящики для сна
Переработка на рабочем месте - сегодняшний бич высокотехнологичных японцев. Но находчивые умельцы придумали решение: раз нельзя покидать работу - то можно "отлично" выспаться в стоячем ящике. Сегодняшняя новость как раз об этом
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   Японцы не были бы японцами, если бы не сделали довольно-таки интересное исследование: согласно данным которого с каждым годом в довольно угрожающем темпе растет число психических расстройств, полученных во время рабочей "смены", как вы поняли, это касается не только работников "фабрик и заводов", но и офисных служащих. Рост показателей составил 12% от количества психических расстройств, полученных на рабочем месте за прошлый календарный год. 

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"Ящик для сна". Источник фото: techcult.ru


   Существенный количественный рост лишний раз свидетельствует о критической проблеме с рабочими переработками, ситуация с которыми является негативной нормой уже на протяжении полувека в современной Японии. Но, как всегда, корпорациям Японии нет до этого никакого дела, и они ведут борьбу не с причинами, а с последствиями своей неправильной политики, и такой ошибочный подход рождает такие нестандартные решения, как "ящики для сна" на рабочем месте. Боксы придуманы и изготовлены "мебельной Икея" японского разлива - компанией Itoki, что является усовершенствованной "репликой" кустарным изделиям японских "хендмейд-мастеров". Причиной популярного спроса на такие странные конструкции служит фобия большого количества жителей страны восходящего солнца покидать свои рабочие места, ибо клеймо "лентяев и тунеядцев" для трудолюбивых японцев - страшное оскорбление и ярлык. И подобное решение спать в стоячем "ящике" - всяко лучше отдыха альтернативным решениям в виде  неудобных "поз йогов" в своих офисных креслах. И как бы между делом в этих стоячих кейсах есть удобные упоры и полки для более комфортного сна стоя. Пока нет интервью первых пользователей "стоячих гробов" - судить и рядить о комфортности пребывания в таких вот "зонах отдыха" сложно. Но сама тенденция, конечно, сильно настораживает и пугает, так как ничего общего со здоровой практикой не имеет.


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#япония #и смех и грех #проблемы переработок
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