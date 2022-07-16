Это страшное слово дефолт. Сложно назвать человека, который не помнит как в далеком 98ом, курс доллара с шести рублей вдруг за ночь превратился в 25. А старые цены ушли в небытие. И это еще слабо сказано..

Буквально вот вчера, уважаемый ресурс опубликовал рейтинг "стран-номинантов", которые имеют большой шанс объявить дефолт (который совершенно не технический). И да, вы сильно удивитесь: России в списке из 25 стран-кандидатов - нет. Несмотря на отключение от раскрученного СВИФТа. Зато есть наша соседка Украина. Правда она всего лишь на восьмом месте. И из тех кто на слуху: это Турция - 20 место и Египет - 5 место.

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Итак, как рассчитывается рейтинг уязвимости суверенного долга. Дабы получить заветные цифры, нужно посчитать четыре показателя:

Доходность государственных облигаций (средневзвешенная доходность долларовых облигаций страны) Кредитный Дефолтный Своп (CDS) за 5 лет Долговые выплаты в процентах от ВВП Государственный долг в процентах от ВВП

Чтобы лучше понять этот рейтинг, давайте в качестве примеров рассмотрим Украину и Сальвадор.

Почему доходность украинских облигаций такая высокая

Украина имеет очень высокий риск дефолта из-за продолжающегося конфликта с Россией . Чтобы понять почему (речь идет о потенциальном дефолте), рассмотрим сценарий, в котором Россия должна будет взять на себя управление Украиной. Если это произойдет, вероятно, существующие долговые обязательства Украины никогда не будут погашены.

Этот сценарий вызвал бурную распродажу государственных облигаций Украины , в результате чего их стоимость упала почти до 30 центов за единицу. Это означает, что облигацию номинальной стоимостью 100 долларов можно купить за 30 долларов.

Поскольку доходность меняется в направлении, противоположном цене, средняя доходность по этим облигациям поднялась до очень высокого уровня в 60,4%. Для сравнения, доходность 10-летних государственных облигаций США в настоящее время составляет 2,9%.

Что такое спред CDS?

Кредитные Дефолтные Свопы (CDS) — это тип дериватива (финансового контракта), который предоставляет кредитору страховку в случае дефолта. Продавец CDS представляет третью сторону между кредитором (инвесторами) и заемщиком (в данном случае правительствами).

В обмен на получение страховой защиты покупатель CDS платит комиссию, известную как спред, которая выражается в базисных пунктах (bps). Если CDS имеет спред 300 базисных пунктов (3%), это означает, что для страхования долга в размере 100 долларов инвестор должен платить 3 доллара в год.

Применяя это к 5-летнему спреду CDS Украины в размере 10 856 базисных пунктов (108,56%) , инвестору нужно будет платить 108,56 долларов в год, чтобы застраховать долг в размере 100 долларов. Это говорит о том, что рынок очень мало верит в способность Украины избежать дефолта.

Почему Сальвадор занимает более высокое место

Несмотря на более низкие значения двух обсуждавшихся выше показателей, Сальвадор занимает более высокое место, чем Украина, из-за более высоких процентных расходов и общего государственного долга .

Согласно приведенным выше данным, Сальвадор имеет ежегодные процентные платежи, равные 4,9% от его ВВП, что является относительно высоким показателем. Если еще раз сравнить с США, федеральные процентные расходы Америки составили 1,6% ВВП в 2020 году.

В сумме непогашенные долги Сальвадора составляют 82,6% ВВП. По историческим меркам это считается высоким показателем, на сегодняшнее время это вполне нормальным.

Следующей датой для наблюдения будет январь 2023 года, так как именно тогда наступит срок погашения суверенных облигаций страны на сумму 800 миллионов долларов. Недавние исследования показывают, что если Сальвадор объявит дефолт, это повлечет за собой значительные, но временные негативные последствия.





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