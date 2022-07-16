Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Блумберг назвал список стран - кандидатов на дефолт, на удивление - без России
Это страшное слово дефолт. Сложно назвать человека, который не помнит как в далеком 98ом, курс доллара с шести рублей вдруг за ночь превратился в 25. А старые цены ушли в небытие. И это еще слабо сказано..
анонсы и реклама
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

   Буквально вот вчера, уважаемый ресурс опубликовал рейтинг "стран-номинантов", которые имеют большой шанс объявить дефолт (который совершенно не технический). И да, вы сильно удивитесь: России в списке из 25 стран-кандидатов - нет. Несмотря на отключение от раскрученного СВИФТа. Зато есть наша соседка Украина. Правда она всего лишь на восьмом месте. И из тех кто на слуху: это Турция - 20 место и Египет - 5 место.

реклама

   Таблица потенциальных кандидатов на объявление дефолта

   Итак, как рассчитывается рейтинг уязвимости суверенного долга. Дабы получить заветные цифры, нужно посчитать четыре показателя: 

  1. Доходность государственных облигаций (средневзвешенная доходность долларовых облигаций страны)
    2.                    
  2. Кредитный Дефолтный Своп (CDS) за 5 лет
    3.                    
  3. Долговые выплаты в процентах от ВВП
    4.                    
  4. Государственный долг в процентах от ВВП

Чтобы лучше понять этот рейтинг, давайте в качестве примеров рассмотрим Украину и Сальвадор. 

Сравнение стран

Почему доходность украинских облигаций такая высокая

Украина имеет очень высокий риск дефолта из-за продолжающегося конфликта с Россией . Чтобы понять почему (речь идет о потенциальном дефолте), рассмотрим сценарий, в котором Россия должна будет взять на себя управление Украиной. Если это произойдет, вероятно, существующие долговые обязательства Украины никогда не будут погашены.

    Этот сценарий вызвал бурную распродажу государственных облигаций Украины , в результате чего их стоимость упала почти до 30 центов за единицу. Это означает, что облигацию номинальной стоимостью 100 долларов можно купить за 30 долларов.                  

   Поскольку доходность меняется в направлении, противоположном цене, средняя доходность по этим облигациям поднялась до очень высокого уровня в 60,4%. Для сравнения, доходность 10-летних государственных облигаций США в настоящее время составляет 2,9%. 

Что такое спред CDS?

                  

Кредитные Дефолтные Свопы (CDS) — это тип дериватива (финансового контракта), который предоставляет кредитору страховку в случае дефолта. Продавец CDS представляет третью сторону между кредитором (инвесторами) и заемщиком (в данном случае правительствами).

     В обмен на получение страховой защиты покупатель CDS платит комиссию, известную как спред, которая выражается в базисных пунктах (bps). Если CDS имеет спред 300 базисных пунктов (3%), это означает, что для страхования долга в размере 100 долларов инвестор должен платить 3 доллара в год.                  

Применяя это к 5-летнему спреду CDS Украины в размере 10 856 базисных пунктов (108,56%) , инвестору нужно будет платить 108,56 долларов в год, чтобы застраховать долг в размере 100 долларов. Это говорит о том, что рынок очень мало верит в способность Украины избежать дефолта.

Исторчник картинки: sevastopol.su

Почему Сальвадор занимает более высокое место

                  

Несмотря на более низкие значения двух обсуждавшихся выше показателей, Сальвадор занимает более высокое место, чем Украина, из-за более высоких процентных расходов и общего государственного долга .

   Согласно приведенным выше данным, Сальвадор имеет ежегодные процентные платежи, равные 4,9% от его ВВП, что является относительно высоким показателем. Если еще раз сравнить с США, федеральные процентные расходы Америки составили 1,6% ВВП в 2020 году.                  

В сумме непогашенные долги Сальвадора составляют 82,6% ВВП. По историческим меркам это считается высоким показателем, на сегодняшнее время это вполне нормальным. 

   Следующей датой для наблюдения будет январь 2023 года, так как именно тогда наступит срок погашения суверенных облигаций страны на сумму 800 миллионов долларов. Недавние исследования показывают, что если Сальвадор объявит дефолт, это повлечет за собой значительные, но временные негативные последствия.


анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экономика #дефолт #экономический кризис
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В российских магазинах цифровой и бытовой техники дефицит товаров – параллельный импорт не помогает
Кто заплатит за отключение Северного потока – остановка трубопровода для ЕС будет стоить $20 млрд
Биткоин приближается к отметке в 21.000 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ближайшие часы огромная комета C/2017 K2 максимально приблизится к нашей планете
2
Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
36
84 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
+
Остановка нового вируса Retbleed на чипах Intel и AMD потребует "скормить" ему до 30% мощности ПК
59
В российских магазинах цифровой и бытовой техники дефицит товаров – параллельный импорт не помогает
21
СМИ: Microsoft переходит на трёхлетний цикл разработки обновлений Windows
4
Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
19
Мозг астронавтов NASA страдает от полета в космос больше, чем у космонавтов "Роскосмоса"
28
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – 5 недорогих моделей со скидками до 45%
25
Криптовалюты становятся всё менее привлекательны, а Биткоин дешевеет на фоне роста инфляции в США
2
NVIDIA готовится пересмотреть рекомендованные цены на видеокарты на этой неделе
14
На этой неделе NVIDIA снизит рекомендованные цены 4-х видеокарт RTX 3000
3
Астрономы зарегистрировали самое мощное магнитное поле за всю историю наблюдений
1
В EGS раздают стратегию по D&D и забавный инди-платформер
1
Honor представила смартфон X40i с чипсетом Dimensity 700 и интересным дизайном блока задних камер
+
Джейсон Шрайер рассказал, чего игрокам не стоит ждать в GTA 6
1
Кто заплатит за отключение Северного потока – остановка трубопровода для ЕС будет стоить $20 млрд
17
Немецким пенсионерам преложили "перезимовать" в Греции на фоне экстремального подорожания газа
30
Майнить Эфир на видеокартах осталось недолго – стала известна дата перехода на PoS и Бомбу сложности
6
Timbercraft Tiny Homes представила мобильный крошечный домик по цене от $81 000
5

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
46
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
14
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
110
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
84
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
6
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
20
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
6
Обзор и доработка компактной Bluetooth клавиатуры Prestigio
+

Сейчас обсуждают

V.L.A.D.L.E.N
02:06
>> У меня от этого брегда Ты хотел сказать от этого бреда?
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
Тихон Васильев
01:59
У меня от этого брегда 2 по 8 стоят почти 11 месяцев, 2666 cl14, проц 10400, задержки 55-60
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
V.L.A.D.L.E.N
01:57
Мурзатый, так ты когда в компартию крикуна Бондаренко Коли вступишь?
Цена Factorio в Steam снизилась до 1 000 рублей, но это всё равно вдвое дороже, чем было
Тихон Васильев
01:54
Жду AG620 получается
DeepCool представила башенный кулер среднего уровня AG400 LED
Alpesyn
01:50
Написал орк, хлнбяющий лаптем щи
Остановка нового вируса Retbleed на чипах Intel и AMD потребует "скормить" ему до 30% мощности ПК
wwr222
01:36
Может. Там только принудительно вертикалка была включена (такой настройки нет в меню). Вот через панель НВидиа и вырубил ее
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
DiLouk
01:35
Не знаю отличаются ли наши версии, но у меня был лок на 30 фпс. И через настройки его не снять. Только через правку файла конфига. У тебя же не чистая игра. Как минимум русификатор установлен. Официа...
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
Bloodrender
01:29
Любой работающий американец может позволить себе с одной зарплаты купить RTX 3090 Ti по MSRP и даже на еду останется. Работающий на двух работах житель Пуйлостана не сможет себе такое позволить. До че...
Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
Александр Еремеев
01:25
Феодальная япония была бы лучшим сеттингом для этой серии.
Теперь Япония: инсайдеры продолжают размышлять, где развернётся действие новой Assassin’s Creed
andrew_riddler
01:20
Очко своё дырявое ставишь,что я украинец? Залезь туда откуда вылез
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем