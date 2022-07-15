Знаете, дешевая нефть и газ - это очень хорошо, но вот иногда и кушать надо, особенно когда своих фермеров разорил, а дал власть собирать урожай генно-модифицированных продуктов корпорациям, а те, недолго думая, перевели свои земельные "активы" за рубеж, но и там не удалось. Поэтому кто же будет кормить многострадальную Америку, как не Россия. Поэтому под благовидным предлогом из-под санкций исключаются удобрения, продовольствие, посевные материалы, а чтобы два раза не ходить - лекарства и медицинское оборудование тоже теперь не в списках на экспортный запрет.
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Министерство финансов США также не поскупилось вывести из-под удара Gazprom Germania GmbH и казахстанское подразделение "Альфа-банка". Чудеса - не иначе.
Прямая цитата из текста новости:
Все трансакции (операции с денежными средствами )… в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств… профилактики, диагностики или лечения COVID-19… текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены
Не хотелось бы смеяться, но вот в чем-чем, а в практичности американцам не откажешь. Гибкость и время реакции на собственные нужды порождают воображение. Есть чему поучиться.