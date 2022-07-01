Известная компания представила свое видение, как должен выглядеть компактный мини-корпус для вашей домашней компьютерной системы.

Хотя времена полноразмерных "гробов" для вашего домашнего железа полностью не прошли, время стремительно меняет акценты: сейчас в моде компактность и строгий дизайн. А раз так, именитые бренды спешат обрадовать требовательного к современным тенденциям компьютерного пользователя. И буквально вот на днях Chieftec представила свое виденье компактного корпуса. Встречаем Chieftec Cube Mini CN-01B-OP.

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Корпус Cube Mini CN-01B-OP имеет размеры 260 x 195 x 356 мм (Ширина x Высота x Глубина). Изготавливается из стали толщиной 0,8 мм и весит всего 3,79 кг. Передняя часть корпуса покрыта сеткой и стильным матовым алюминием. Найдется место и для дисковода: сверхтонкий 5,25-дюймовый дисковод можно установить и использовать в верхней передней части корпуса. Ну а внизу ждет стандартная передняя панель, с двумя портами USB 3.0 и аудиоразъемами(микрофон и наушники), из недостатков: передние разъемы ни разу не USB тип C.

Внутри корпуса хватит места для материнской платы форм-фактора Mini-ATX и блока питания размерности ATX. Максимальная высота процессорного куллера не должна превышать 145 мм. Однако эта величина может измениться от установленных 3.5 дюймовых жестких дисков. По поводу видеокарты: многое тут упирается в размер блока питания: поэтому видеокарта может иметь длину от 230 до 320 мм и занимать два слота. Ну а в съемные крепления можно установить три 3.5-дюймовых накопителя и два по 2.5 дюймых. Для любителей пожарче: к сожалению данный тип корпуса смело можно назвать "безвентиляторным" - на заднюю панель можно вывести лишь один 120-мм вертушку. Так что компьютерному железу может быть "душно".

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Будущая цена на Cube Mini CN-01B-OP пока неизвестна.