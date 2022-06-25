В преддверии релиза релиза самого топового смартфона в новой линейке Xiaomi 12, вспомним старые проблемы, казалось бы, не имеющие ни единого шанса быть обнаруженными в топовом смартфоне известного бренда.

Уже давно канули в Лету те времена, когда словосочетание "китайский бренд" или того хуже — китайский флагман, вызывали не то чтобы улыбку, а самый настоящий гнев! Теперь другие времена, другие нравы, и новейшие образцы китайской мобильной электроники могут стоить так же недешево, как стоят яблочные новинки от небезызвестной фирмы из Купертино. И уже сам момент выабора и последующей покупки, разжигает нешуточные страсти: что купить, ведь, несмотря на раскрученность яблочных смартфонов, лидерами по производительности (пускай и в искусственной среде синтетических бенчмарков) и по качеству фото являются лидеры мобильных линеек от Xiaomi.

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5 июля грядущего года (но это не точно) будет представлен широкой публике долгожданный Xiaomi 12 Ultra с камерой Leica и суперпроизводительным Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (от длины названия аж в глазах зарябило). И чтобы нам стало понятно, за что мы любим приставку Ultra, так это за выдающиеся характеристики основного модуля камеры; ведь недаром "выходцы" из семейства флагманов Xiaomi занимают призовые (а то и первые места) в зарубежном хит-параде по качеству фото и видео (хотя по моему разумению, у айфонов снимать видео получается лучше), сделанных на камеры этих смартфонов.

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Но ближе к делу, все мы помним, как долгожданные первенцы в линейке страдали детскими "болячками", судите сами: постоянно запотевающая камера (даже при незначительном морозе) и ненавистный троттлинг (причем Xiaomi 12X, имея на борту "старый" Snapdragon 870 5G, держал "лицо", а вот 12 и 12 Pro безбожно проваливались в троттлинг-тесте) — не это мы ждем от дорогого мобильного изделия. И сумеет ли самый топовый товарищ из номенклатурной дюжины покрутить кукиш своим непосредственным конкурентам — покажет время.