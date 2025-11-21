Управляемая бомба с дальностью пуска в 50 км отличается от своих ранних аналогов наличием дополнительной телевизионной системы наведения и более современной версией спутниковой навигации

Бомба, для которой железобетонные укрытия подземных бункеров не представляют трудноразрешимой задачи, представили в рамках зарубежного авиационного форума Dubai Airshow 2025. На международной выставке показали российскую управляемую бомбу-планер УПАБ-1500ТВ-Э, которую могут применять современные российские истребители и фронтовые бомбардировщики. О новинке рассказали репортёры отечественного ТАСС. Бомба УПАБ-1500ТВ-Э имеет предшественника, в лице УПАБ-1500Б-Э. Но в отличие от более раннего аналога, к спутниковой системе навигации, доукомплектована ещё и телевизионным модулем, что повышает уровень точности.

В роли носителя УПАБ-1500ТВ-Э может выступать тяжелый многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Источник изображения: gulfnews.com

Масса готового к боевому использованию боеприпаса составляет 1,5 тонны с максимальной дальностью полёта в 50 км.

В 2005 году была информация о разработке бомбы со складывающимися крыльями – УПАБ-1500КР с предполагаемой дальностью полёта в 70 км. Источник изображения: Сделано у нас

На стенде указано, что данный «умный» боеприпас отлично подходит как для поражения командных бункеров, так и производственных площадок или мест закрытого, защищенного хранения авиационной техники, таких как железобетонные укрытия.

Источник изображения: ТАСС

Напомним, что предшественник версии «ТВ-Э»– с буквенным индексом «Б» был показан в рамках российского авиасалона МАКС в 2019 году. На данный момент эта бомба-планер поставлена на вооружение отечественных ВКС и уже неоднократно использовалась в вооруженных конфликтах.