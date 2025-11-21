Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В Дубае впервые показали бомбу ВКС РФ для поражения подземных командных пунктов УПАБ-1500ТВ-Э
Управляемая бомба с дальностью пуска в 50 км отличается от своих ранних аналогов наличием дополнительной телевизионной системы наведения и более современной версией спутниковой навигации

Бомба, для которой железобетонные укрытия подземных бункеров не представляют трудноразрешимой задачи, представили в рамках зарубежного авиационного форума Dubai Airshow 2025. На международной выставке показали российскую управляемую бомбу-планер УПАБ-1500ТВ-Э, которую могут применять современные российские истребители и фронтовые бомбардировщики. О новинке рассказали репортёры отечественного ТАСС. Бомба УПАБ-1500ТВ-Э имеет предшественника, в лице УПАБ-1500Б-Э. Но в отличие от более раннего аналога, к спутниковой системе навигации, доукомплектована ещё и телевизионным модулем, что повышает уровень точности.

В роли носителя УПАБ-1500ТВ-Э может выступать тяжелый многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Источник изображения: gulfnews.com

Масса готового к боевому использованию боеприпаса составляет 1,5 тонны с максимальной дальностью полёта в 50 км.

В 2005 году была информация о разработке бомбы со складывающимися крыльями – УПАБ-1500КР с предполагаемой дальностью полёта в 70 км. Источник изображения: Сделано у нас

На стенде указано, что данный «умный» боеприпас отлично подходит как для поражения командных бункеров, так и производственных площадок или мест закрытого, защищенного хранения авиационной техники, таких как железобетонные укрытия.   

Источник изображения: ТАСС

Напомним, что предшественник версии «ТВ-Э»– с буквенным индексом «Б» был показан в рамках российского авиасалона МАКС в 2019 году. На данный момент эта бомба-планер поставлена на вооружение отечественных ВКС и уже неоднократно использовалась в вооруженных конфликтах.

#бомба #планирующая бомба #авиабомба #dubai airshow 2025 #управляемое авиационное вооружение #упаб-1500б-э #упаб-1500тв-э
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
4
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
12
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
4
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
12
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

Любое Имя
09:32
Тлже мне эксперт ,Пётр Сучий ,просто сша вчели санкции .И все кто покупает российское оружие направленно против них.Тот же Египет хотел купить су 35
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
Любое Имя
09:28
Хотя бы 3× телеобъектив а не 2.5
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
Дмитрий Патрушев
08:50
Не нравятся налоги в России? Едь в Германию, почувствуешь разницу
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Ilikethat
08:49
Какой вывод? Мы все умрем?
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
ИСКАНДЕР
08:43
Ты забыл про подорожание электроники из-за ИИ сюда добавить, по сравнению с которым остальные налоги тебе могут показаться не значительными! )))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ИСКАНДЕР
08:37
Ты про США? Да фиг с ним, скоро электроника без всяких поборов подорожает, благодаря ИИ. И хорошо, если не в разы! )))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
evilmatriks
08:29
НДС, подоходный, налог с продаж и тп... Это пока получишь зарплату и донесешь её до магазина, что бы купить вещь, сколько налогов всяких заплатишь? Не дохера ли?
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
08:24
Да ладно, уже АМ4 пришел Зём заменять. Отпусти зеонов.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
08:00
Олигархов дро чат как надо - ты не переживай. А действительно ради победы можно и еще налогов ввести. Да и олигархи - только при сегодняшнем строе и в нынешней РФ - олигархи. Не будет России, будут та...
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
07:45
Конечно вспоминаю как моя Вега все Шарпы с Сонями и пр. хренью по звуку в те времена уделывала. Да ни, ни вымерли ни предтечи, ни технологии. А Россия и при СССР Россией была. Ты просто не в курсе.))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter