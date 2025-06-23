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Представители Ирана: Объект Фордо остался целым после воздушных ударов ВВС США
Для пробития 90-метрового скального свода пришлось использовать сразу шесть "супербомб" GBU-57 с тактикой "пуля в пулю"

   Усилия военно-воздушных сил США по поражению подземного комплекса по обогащению урана близ города Фордо оказались тщетными. Налёт группы стратегических бомбардировщиков B-2 на ядерный объект не принес результата.

   Как пояснил иранский парламентарий Мена Раиси в беседе с корреспондентами национального медиа IRIB, американские бомбардировки по находящимся под землей установкам обогащения урана закончились безрезультатно. Не оказалось после атак и хоть каких-либо намеков на утечку радиации. 

Один такой бомбардировщик-стратег способен оперировать только двумя GBU-57 из-за их веса в почти в 14 тонн. 

   Подтвердили слова депутата иранского меджлиса и специалисты МАГАТЭ, заверившие об отсутствии радиации в тоннелях, возникших после ударов американских «супербомб» GBU-57. Причем бомбардировщики американской армии пытались сбросить эти бомбы по принципу «пуля в пулю» – для надежды на пробитие 90-метрового скального грунта, под которым находится завод. Но и эта тактика не принесла своих плодов, хотя точность бомбометания американских ВВС похвалил отечественный эксперт по авиационному вооружению Алексей Воевода.  

   Напомним, что ночью 22 июня ВВС Штатов атаковали 14-тонными MOP завод Фордо. Всего было сброшено 6 «бункерных бомб».

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#иран #ядерный объект фордо #сша атаковали ядерные объекты ирана
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