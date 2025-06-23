Для преодоления скальной породы иранского ядерного объекта ВВС Штатов пришлось скинуть сразу 6 бомб типа MOP

Спутниковая группировка Maxar сняла из космоса поверхность ядерного объекта Фордо после ударов ВВС Штатов противобункерными бомбамиGBU-57.

На фотографиях отчетливо видны тоннели от 14-тонных авиационных боеприпасов. Причем судя по изображению, офицеры американских бомбардировщиков атаковали именно скальные своды, а не заезды в подземный завод, намереваясь вывести из строя заглубленное сооружение, где сотрудники занимались обогащением урана.

По мнению аналитиков, для поражения завода надо точно угодить двумя тяжелыми боеприпасами с проникающей частью в одну точку – всё по причине толщины скального грунта в Фордо в 90 метров, ведь одна GBU-57 способна преодолеть лишь 60 метров.

Как видно на снимке, шесть воронок сгруппированы по три периметра, находящихся рядом. Резюмировал авиационный аналитик Алексей Воевода словами атаку бомбардировщиков США словами, в которых сообщил о высокой точности бомбометания американских военных.

И хотя отечественный аналитик похвалил уровень операции, выполненный на экспертном уровне по кучности воздушной атаки наземной цели, атаковать скальный свод «пуля в пулю» не вышло, а именно такая тактика могла бы поспособствовать максимальному успеху.

Согласно заявлениям иранской стороны, повреждения на подземном заводе в Фордо оказались минимальными. А с фабрики по обогащению вывезли наиболее важное оборудование и сам обогащенный уран, а входы в комплекс засыпали.