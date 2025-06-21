Космическая цена объясняется полным отсутствием следов эксплуатации и "идеальной музейной сохранностью".

Редкую машину с нулевым пробегом японского производителя удалось обнаружить журналистам «РГ» в процессе изучения сетевых предложений по продажам авто на территории РФ. Так на просторах Рязанской области оказался выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 80. Уникальность машины заключается в полном отсутствии пробега и 30-летнем стаже: ведь данный экземпляр сошел с заводского конвейера еще в 1995 году.









Снимки, выложенные на классифайде, однозначно свидетельствуют: кузовные и салонные элементы Ленд Крузера в превосходном состоянии, одновременно это можно сказать и про подвеску внедорожника, абсолютно неотмеченную в работе.





Источник фотографии: Авито.ру





По сведениям владельца машина «стоковая» и в комплекте при продаже будут отданы 2 заводских ключа и оригинальная документация. За такой эксклюзив продавец покупателю предлагает расстаться с 20 млн. рублей.

Сердцем этой «капсулы времени» является 4,2-литровый двигатель в 170 л.с. с механической трансмиссией. Автомобиль разумеется полноприводный, как и подобает настоящему внедорожнику.