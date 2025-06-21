Израиль добивается полного прекращения иранской ядерной программы, даже если её развитие направлено сугубо на гражданские задачи.

В северной части исламской республики случилось землетрясение магнитудой до 5,1 баллов на фоне активных воздушных ударов израильской военной авиации по наземной инфраструктуре, занятой в национальной ядерной программе. О подземных толчках в Иране проинформировали специалисты европейско-средиземноморского сейсмологического центра.









Так, сотрудники EMSC уведомили, что эпицентр природного явления обнаружили в 36 километрах юго-западнее населённого пункта Семнан, в котором проживают более 120 тыс. горожан. Сам же город расположен около в 190 километрах от иранской столицы.

Очаг стихии находился на глубине 10 км. Какие именно разрушения произошли после землетрясения, пока что не известно.









Напомним предысторию вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Так, в ночь на 13 июня ВВС ЦАХАЛа ударили по иранской территории, атаковав авиационными ракетами и бомбами ядерный центр в Натанзе. Подверглись воздушным ударам и подземный завод в Фордо и комплекс в Исфахане.

После обстрелов данных объектов у первого зафиксировали подземные толчки до 2,5 балла, а у Исхафана разрушили четыре постройки.