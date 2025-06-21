Но глава Белого дома не исключил отправку вооруженных сил Североамериканского государства на конфликт между Израилем и Ираном.

Национальный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп окончательно не принял как действовать дальше в отношении Ирана, у которого в настоящее время есть активный вооруженный конфликт с Израилем. О своих продолжающихся раздумьях глава Белого дома сам сообщил репортёрам национальных медиа.

Как пояснил Трамп, использование американских военнослужащих в конфликте между Тель-Авивом и Тегераном есть самая последняя мера со стороны высшей власти Североамериканского государства.

Так 79-летний политик предложил, что его благосклонность привела к тому, что у Ирана появились дополнительные 2 недели для заключения сделки по ядерной программе государства. Как выразился американский президент, у Ирана есть максимум 2 недели для окончательного решения.

Вместе сам Трамп считает, что нельзя исключать и 2-недельного перемирия между обоими участниками конфликта на время идущих переговоров. Причем никто Тель-Авив уговаривать о прекращении атак по военным и ядерным объектам Ирана не будет.

Резюмировал же 47-й президент США тем, что недавние переговоры чиновников ФРГ, Франции, Великобритании, Евросоюза с Ираном в Женеве оказались безрезультатными.

Напомним, что несмотря на всю внешнюю браваду Трампа, в среде его сторонников среди представителей республиканцев, как и среди демократов, множество людей категорически против военного участия США на стороне Израиля.