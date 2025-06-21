Из-за западных санкций было принято правильное и вполне логичное решение создавать российский самолёт только из отечественных агрегатов.

SSJ-100 в своей импортозамещенной версии смог пролететь почти всю территорию РФ, вылетев из воздушной гавани Комсомольск-на-Амуре и приземлившись на аэродроме Жуковский в Подмосковье. И как сообщили в ТГ-канале «ОАК», российский гражданский лайнер выполнил полет с использованием именно российской силовой установки ПД-8.

В сообщении рассказали, что это первый такой длительный и дальний полёт Суперджет-100, когда обновленная модификация воздушного борта, чьи основные агрегаты и модули являются чисто российскими разработками, совершила удачную посадку на одну из взлётно-посадочных полос ЛИИ им. Громова.









Согласно сведениям, пилоты опытной версии борта под номером 97003 пересекли воздушное пространство на дистанции порядка 6000 километров и выполнили при этом 2 промежуточные посадки. Сам полёт длился 9 часов и выполнялся на высоте до 12 000 метров со скоростью движения до 0,78 Маха.

И теперь по планам специалистов Объединенной авиастроительной корпорации, данныйSSJ-100 должен быть подготовлен к прохождению сертификационных испытаний в авиационно-техническом комплексе «Яковлева».