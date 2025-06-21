Последствия атаки иранская сторона оценивает как минимальные: утечек опасных веществ не произошло.

Израильские военно-воздушные силы провели авиационную атаку на ядерный объект, участвующий в национальной ядерной программе официального Тегерана. По данным корреспондентов Fars, был атакован центр исследований в Исфахане.

Журналисты агентства после беседы с соответствующими службами проинформировали, что утечек опасных веществ не было, как резюмировали репортёры, «поводов для беспокойства нет».

Сама атака случилась ночью 21 июня и по данным иранских СМИ в активном противодействии воздушным обстрелам принимала участие иранская противовоздушная система.





Напомним, что старт армейской операции «Восходящий лев», направленный против ведущих иранские ядерные и ракетные программы местных специалистов начался в прошлую субботу. Тогда около 200 самолётов ЦАХАЛ высокоточным ракетно-бомбовым ударом запустили больше 300 управляемых боеприпасов, ударив по военным базам и различным объектам, имеющим критически важное значение. Атака затронула и иранские ядерные объекты, действующие в Натанзе и Фордо.

Подчеркнем, что по мнению части зарубежных военных аналитиков, для успешного обезвреживания подземного укрепленного завода в Фордо ударной мощи израильских ВВС явно мало: самолёты еврейского государства не располагают как бомбами, способными пробить скальный свод производственных помещений в Фордо, так и не способны поднять такие боеприпасы в воздух, если бы они в национальной армии появились.