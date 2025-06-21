Отсутствие у Ирана ЯО входит в список национальных интересов США.

Дональд Трамп как президент Соединенных Штатов, постарается до самой последней возможности разрешить вооруженный конфликт между Израилем и Ираном набором прямых дипломатических решений, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В беседе с журналистами Fox News высокопоставленный чиновник подчеркнул, что как только глава Белого дома придет к точному решению, что дипломатические методы больше не работают, а дополнительный раунд переговоров окажется безуспешным, Трамп сделает так, что обогащение урана Тегераном прекратится, как и закончится иранская ядерная программа.

И как резюмировал Вэнс, по его мнению время раздумий почти закончилось, но руководитель США все еще хочет верить, что время для дипломатии еще есть.





Согласно финальным словам американского вице-президента, список национальных интересов североамериканского государства на 100% состоит из пункта об отсутствии ядерного оружия у иранских вооруженных сил.

Напомним, что по мнению главы американской разведки Тулси Габбард, ядерным физикам Ирана до создания полноценного ядерного оружия остается как минимум 2-3 года – с чем точно не согласен Трамп, который считает, что у Тегерана свое ЯО появится гораздо быстрей.