Из-за ушедшей быстро моды на чистые электродвигатели, множество европейских производителей подсчитывают убытки и постепенно возвращаются к производству классических ДВС.

В России будут продолжать приобретать электромобили, но спрос на них будет ограничен, а большинство потенциальных покупателей в течение ближайших десятилетий предпочтут приобрести личный транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Такую точку зрения озвучил один из управленцев АвтоВАЗа – Сергей Громак в рамках ПМЭФ-2025.

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами на выступлении в Санкт-Петербурге заявил, что специалисты отечественной автомобильной отрасли в многочисленных дискуссиях решили предсказать технологию-доминатор на ближайшие 10-20 лет. В итоге представители отрасли в большинстве разговоров согласились, что наиболее перспективной технологией будет развитие ДВС. Об этом рассказали журналисты РИА Новости.

Уведомил Громак и о таком важном факторе, как о первенстве РФ по запасам нефти. Топ-менеджер АвтоВАЗа считает, что Россия не должна отказываться от такого инструмента конкуренции как российская нефть. Например, Китай делая ставку на электромобили, знает, что его запас природных ресурсов идеально вписывается в такую схему развития.

И ставка на электромобили в РФ будет ошибочной, поставив российское государство в прямую зависимость от элементов, добываемых в Китае и Латинской Америке. Поэтому самый лучший выбор в такой ситуации – это опираться на запасы собственных природных ресурсов, делая упор на развитие технологий, которые контролирует Россия.