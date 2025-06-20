Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В АвтоВАЗе уверены в главенстве автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в будущем
Из-за ушедшей быстро моды на чистые электродвигатели, множество европейских производителей подсчитывают убытки и постепенно возвращаются к производству классических ДВС.

В России будут продолжать приобретать электромобили, но спрос на них будет ограничен, а большинство потенциальных покупателей в течение ближайших десятилетий предпочтут приобрести личный транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Такую точку зрения озвучил один из управленцев АвтоВАЗа – Сергей Громак в рамках ПМЭФ-2025.

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами на выступлении в Санкт-Петербурге заявил, что специалисты отечественной автомобильной отрасли в многочисленных дискуссиях решили предсказать технологию-доминатор на ближайшие 10-20 лет. В итоге представители отрасли в большинстве разговоров согласились, что наиболее перспективной технологией будет развитие ДВС. Об этом рассказали журналисты РИА Новости. 

Уведомил Громак и о таком важном факторе, как о первенстве РФ по запасам нефти. Топ-менеджер АвтоВАЗа считает, что Россия не должна отказываться от такого инструмента конкуренции как российская нефть. Например, Китай делая ставку на электромобили, знает, что его запас природных ресурсов идеально вписывается в такую схему развития. 

И ставка на электромобили в РФ будет ошибочной, поставив российское государство в прямую зависимость от элементов, добываемых в Китае и Латинской Америке. Поэтому самый лучший выбор в такой ситуации – это опираться на запасы собственных природных ресурсов, делая упор на развитие технологий, которые контролирует Россия. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автоваз #автоновости #двигатели внутреннего сгорания
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Франция представила новую систему залпового огня Foudre, которая составит конкуренцию HIMARS
+
Модернизированная авиабомба AASM XLR усилит наступательные возможности истребителей Rafale
+
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
Разрабатываемый Европой истребитель GCAP 6-го поколения будет управлять группой БПЛА
+
Honor MagicPad 3 с 13,3-дюймовым дисплеем и батареей на 12450 мАч появился на изображениях
2
Старейший аэропорт Комсомольска-на-Амуре ожидает масштабная реконструкция
1
В России построят первый завод полного цикла производства и переработки литий-ионных аккумуляторов
3
Астрономы запечатлели самое красочное изображение галактики за всю историю
+
God of War Metroidvania перенесен на 2026 год
+
Кроссовер XPeng G7 способен автоматически тормозить со скорости 130 км/ч
1
Эксперт Лямин: нанести ущерб ядерному объекту в Фордо смогут только "подземные бомбы" GBU-57
+
Casio объявила о старте продаж умных часов G-Lide GBX-100S в США по цене $170
+
Опубликовано изображение Tecno Spark 40 с плоским HD-экраном
+
Моддер превратил Nintendo Switch в «самый медленный iPhone», который загружается 20 минут и сбоит
+
Японская Sycom представила видеокарты RTX 5070, 5070 Ti и 5060 Ti с корпусными вентиляторами Noctua
+
Новую Mazda CX-5 показали на фотографии до официальной премьеры
+
ОАК рассматривает возможность создания Ил-96 с двумя двигателями ПД-35
2
Xiaomi представила первый Android-планшет Pad 7S Pro с «компьютерными» функциями
+
OpenAI готовится к запуску GPT-5 и к переопределению своей роли в ИИ-гонке
+
Valve расширила счётчик FPS в Steam данными о загрузке CPU, видеопамяти и не только
1

Популярные статьи

12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
17
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
37
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
59
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
18
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
103
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
1
Почему смартфоны называют карманными инкубаторами микробов, и как бороться с патогенами на экране
3
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
5

Сейчас обсуждают

Китя Непранов рванов
22:46
Ух кайфец жизнь непрана разделилась на до и после Теперь толстощёкого будут унижать и чмырить каждый раз ухахахаххахахаах И это только начало , пацантре , чекайте не пропадайте будет интересно цхахах...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя Непранов рванов
22:44
Забейся в уголок толстощекая телка ухахахахаххахах хвастунишка поигрун цхаххаахаххахвхвхахахахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя Непранов рванов
22:44
Непранову верить ухахахахахахахахаххахахаххахахахвах Тебе никто не верит после того что ты писал раз На себя в зеркало глянь тело дряблое ухахахахахах . пробиватель писек Кытя Пыся непран ухахахаха
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
22:43
Ну хорошо проверим.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя Непранов рванов
22:43
Довбоеб опущенный ты ссышь и срешь хахаха хахаха Только врет и переобувается Кого там ссать идиотина жирная сальная ухаххахахахахахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
22:42
не веришь. проверить хочешь ?
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя Непранов рванов
22:42
Чмо щекастое ты можешь пробить только мой дик своим ртом цхаххахахахахаха Жирный скуф ухахаххахахаха
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя Непранов рванов
22:40
Непранов порванов скуф толстожопый игруля ухахахах Жизни теперь тебе не будет в сети И возможен переход к 2 более интересному акту ухахахаххавххввхвхахах посмотрим на поведение непран порван
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
22:40
Кстати могу тебя пробить запросто. придётся заплатить но если к тебе приеду очко твое треснет.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
22:39
Так что так раз переживался диктуй номер телефона там к тебе приеду проведем беседу. или ссышь.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем