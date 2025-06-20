Машина отличается богатой комплектацией и должна была заинтересовать отечественных высокопоставленных чиновников.

В 1990-х и в 2000-х годах существовала отечественная автомобильная тенденция, когда тогдашние тюнинг-ателье старались взять на официальном уровне на «доводку» российские машины, улучшив комфорт и тем самым повысив имидж у влиятельных госслужащих и просто богатых клиентов.

Так, самыми популярными моделями для стильной модернизации обычно были ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110. У «Волг» увеличивали мощность двигателей, вместо тканевых кресел устанавливали кожаные, оснащали системами кондиционирования воздуха и иными положительными опциями. Дальше такие легковые автомобили передавались сотрудникам Гаража особого назначения и иным автопаркам высокого уровня российского правительства. Но некоторые машины были замечены и у обычных россиян.

Источник Авито.ру

Так, мониторившие «Классифайды РФ» журналисты «РГ» нашли ГАЗ-31105 от 2006 года в комплектации «Президент». Машина с пробегом в 9000 километров в отличном состоянии в момент долгого простоя всегда находилась в защищенном от непогоды и температурных колебаний гараже.

От обычных серийных «Волг» выставленный на продажу за 420 тысяч рублей экземпляр отличается иным интерьером, состоящим из кожи с велюром. Помимо этого в машине присутствуют двухзонный климат-контроль и обогрев переднего и заднего ряда сидений.

Сердцем представительной ГАЗовской модели выступает 2,4-литровый инжекторный двигатель мощностью 137 л.с. производства Chrysler. В качестве коробки передач используется 5-ступенчатая «механика».