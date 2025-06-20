Новый «городской джип» является флагманом в линейке Honda.

В Россию привезли новый топовый авто от Honda под названием Pilot в флагманской вариации Black Edition. Машина на территории РФ появилась по схеме параллельного импорта. Автомобиль с тремя рядами кресел будет продавать коммерческая организация «Аояма Моторс», имеющая официальный статус дилера Хонды.

Кроссовер Black Edition показали в 2024 году и выступает в роли самой богатой на комплектацию вариации модели Pilot, предназначенная для материка Северная Америка.

Главным сердцем роскошного «городского джипа» является 3,5-литровый мотор V6, выдающий 289 л.с. Авто оснащено системой полного привода под наименованием i-VTM4 и 10-ступенчатым «автоматом». До первой сотни «Черной версии» достаточно 7,6 секунды.

Роскошная Honda оснащена трехзонным климат-контролем, вентилируемыми кожаными сидениями с функцией подогрева, причем передние сидения можно отрегулировать при помощи электронных блоков. В машине есть 9-дюймовый экран и музыкальная система Bose. Оснащен кроссовер сенсорами света и дождя, как и дорожными помощниками в виде контроля слепых зон и системы кругового обзора.

За визуальную стильность отвечают 20-дюймовые диски и затемненные решетка радиатора и накладки.

Машина продается за 14,39 млн. рублей с гарантией 3 года.