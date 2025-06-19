И это даже не был космический старт, а лишь проверка прототипа.

Специалисты компании самого богатого человека в мире Илона Маска в рамках плановых предполетных испытаний решили протестировать прототип космического корабля на техасском космодроме Starbase. Но проверочный запуск явно не удался, а само изделие коммерческой организации SpaceX – космический корабль Ship36 сдетонировал.

Как рассказали представители пресс-службы SpaceX, «Шип36» проверяли на натурном стенде огневых испытаний. Проверка предваряла будущий десятый полет. И как резюмировали в сообщении сотрудники компании, жителей расположенных рядом с космодромом поселений уведомили о том, что приближаться к району испытаний пока не стоит – вплоть до выхода оповещения о безопасности таких действий.





Напомним, что первый проверочный пуск Starship команда Маска осуществила в середине весны позапрошлого года. Но в настоящем времени текущие старты ракет демонстрируют неудовлетворительные результаты. Таких провальных стартов оказалось четыре подряд. Последний неудачный запуск прошел 28 мая, когда ступени тяжелой ракеты сдетонировали сразу после процесса разделения.