В сравнении с предшественником мотор стал на 7 л.с. мощнее и достиг показателей в 90 л.с.

Репортёры иностранного автомобильного ресурса CarsCoops прокомментировали премьеру на ПМЭФ-2025 улучшенного внедорожного автомобиля российского производства Lada Niva Travel.

По мнению зарубежных экспертов, визуально старая и новая модели заметно отличаются друг от друга, а обновление решетки радиатора положительно повлияло на процесс охлаждения двигателя в новом авто. И помимо внешних изменений корреспонденты сетевого издания отметили модернизацию старого мотора, подчеркнув возросшую мощность и тяговитость изделия.

Так автомобильным аналитикам приглянулся дизайн передней части внедорожника, отметившим актуальность внешнего вида переднего бампера. Привлекли внимание в положительном смысле светодиодные фары и современные колесные диски новой Нивы Тревел.

Отметим, что обновленный двигатель стал на 7 л.с. мощнее своего предшественника. Теперь 1,8-литровая силовая установка выдает 90 л.с. вместо старых 83 «лошадей».

На вечер 19 июня достоверных сведений, когда машина начнет выпускаться серийно и сколько будет стоить в рознице, пока еще нет.