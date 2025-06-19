В Пентагоне уверены, что на 100% защитить такие объекты от проникновения иранских ракет вряд ли получится. В особенности если будет задействована баллистика.

Иранские журналисты из Tasnim разместили перечень американских военных баз на Ближнем Востоке, которые, по расчётам профильных экспертов по ракетной программе исламской республики, могут быть поражены иранским ракетным арсеналом. Соответствующую новость перепечатали корреспонденты РИА Новости, ознакомившись с инфографикой по теме.

Так, исследуя рисунок, можно понять, что ракеты производства Ирана, запущенные местными ракетчиками, могут достигнуть базы военных США, размещенные в Саудовской Аравии, Турции, Бахрейне, Омане, Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Катаре и ОАЭ.

Ранее в Сети появилась информация о том, что военные подразделения Североамериканского государства в пределах региона Ближний Восток получили статус приведенных в режим повышенной готовности. Сделано так из-за опасений высшего руководства Соединенных Штатов о возможностях ВС Ирана, которые могут атаковать данные объекты, если солдаты и офицеры Штатов включатся в израильскую операцию «Встающий лев» и ударят по Ирану.

Одновременно, по данным репортёров Bloomberg, стало известно, что со стороны США происходит подготовка к возможной атаке по Ирану в течение двух последующих дней: по журналистскому предположению, основанному на анонимных беседах с американскими чиновниками, атака может быть выполнена или 21, или 22 июня. Хотя всё может измениться.