Заявлено что иностранный мессенджер отличается высокой уязвимостью и насквозь просматривается зарубежными спецслужбами.

С экранов иранского государственного ТВ прозвучало обращение к собственным гражданам отказаться от использования популярного мессенджера WhatsApp* и удалить его, предположив, что программа для обмена мгновенными сообщениями якобы шпионит за пользователями, после чего информация отправляется специалистам еврейского государства.

Прокомментировали это событие и представители WhatsApp. В организации назвали такие заявления иранских телевизионщиков необоснованными и ложными, указав, что алгоритм мессенджера ни в коем случае не следит за данными GPS, как и не фиксируются сведения из переписок.





Отметим, что обвинения иранских властей на протяжении ряда лет часто перерастали в плоскость физических действий, когда различные социальные платформы запрещались на программном уровне, но это не останавливало граждан от применения VPN и различных прокси-сервисов.

Так в 2022 году иранское правительство запретило WhatsApp и Google Play после внутренних резонансных протестов. Но в 2024 году приложение и магазин программ для смартфонов были разблокированы. Другим популярным мессенджером в Иране считается Telegram.





* – WhatsApp является собственностью Meta Platforms, которая признана в РФ экстремистской и запрещена