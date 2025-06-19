Дональд Трамп дал 48 часов на раздумья Ирану в желании добиться отказа последнего от разработки собственных ядерной и ракетной программ.

Американские военнослужащие, размещенные на зарубежных базах в регионе Ближнего Востока, получили приказ перейти в состояние повышенной готовности. Соответствующую новость разместили журналисты издания The New York Times.

Иностранные газетчики со ссылкой анонимных представителей федерального правительства США, сообщили, что со стороны официального Тегерана уже все готово к гипотетическим ударам местных ВС по иностранным объектам Североамериканского государства военной направленности. Причем иранская армия так поступит ровно только после того, как военнослужащие Штатов начнут действовать заодно в прямых боевых операциях с бойцами еврейского государства.





База США в ОАЭ





Одновременно представители Вашингтона не хотят дойти до стадии того, что конфликт между Израилем и Ираном станет более масштабным, чего наоборот ждут в Тель-Авиве. Чиновники еврейского государства довольно рады будут видеть, как военные США будут действовать с ЦАХАЛ заодно.

И как резюмировали американские репортёры, базы Соединенных Штатов в СА, Иордании и Эмиратах перешли на режим повышенной боевой готовности. А это примерно 40 тыс. солдат и офицеров армии Штатов.

Отметим, что в собственной соцсети Truth Social потребовал от Тегерана быстрой капитуляции.