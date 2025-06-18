Корабль оснащен самым современным оборудованием и как бы намекает текущему военно-морскому гегемону в лице США о скорой смене лидера, что тревожит на 100% официальный Вашингтон.

По данным издания Global Times в этом году авианосец «Фуцзянь» с электромагнитными катапультами для истребительной авиации может быть введен в надводный состав военно-морского флота Китая и стать третьим кораблем такого класса в КНР, что должно насторожить высшее военное руководство США. Одновременно по информации Центрального китайского ТВ поступили сведения, что новое судно не менее 100 дней находилось на морских испытаниях.

Напомним, что в надводном составе на 10 июня 2025 года у Китая находятся два авианесущих корабля – «Ляонин» и «Шаньдун». Причем «Фуцзянь» станет первым китайским авианосцем, полностью созданным китайскими специалистами-корабелами. Водоизмещение самолетоносца эквивалентно 80 тыс. тонн.









Напомним короткую предысторию «Ляонина». Его Пекину продали украинские власти в 1998 воду под именем недостроенного «Варяга». Военно-морские строители обновили и окончательно достроили образец, назвав его по имени одной из своих северо-восточных провинций. В 2011 году корабль стал одной из единиц надводного флота КНР.

Авианосец «Шаньдун» хоть и спроектирован, как и построен китайскими корабелами, конструктивно представляет собой копию «Ляонина», но с меньшим на 10 тыс. тонн водоизмещением чем у «Фуцзяна». «Шаньдун» вступил в надводный состав ВМФ Китая в 2017 году. Оба первых корабля вмещают по 36 истребителей J-15.