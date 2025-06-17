Беспилотник способен совершать боевые рейды на дистанцию более 1500 км.

Специалисты КСИР по беспилотной ударной авиации показали новый дальнобойный дрон-камикадзе под личным именем Shahed 107, проинформировали журналисты агентства Tasnim.

Согласно опубликованным сведениям и визуальному виду с фотографии, беспилотный аппарат оснащен поршневым мотором, что позволяет преодолевать по воздуху не менее 1500 километров.

Что интересно, недавно один из БЛА семейства «Шахид» смог преодолеть наземную противовоздушную оборону эшелонированного типа израильской армии и почти вывести из строя местный ЗРК Arrow 3. Наземную установку от полного уничтожения защитили своевременные действия боевого вертолёта еврейского государства, метким огнём из скоростной пушки сбившего воздушную цель.

Для израильских военных аналитиков это очень тревожный звоночек, так как, кажется, иранские инженеры нашли ключик, который теперь позволяет протиснуться дронам-камикадзе через многоуровневую систему ПВО Израиля, состоящую из Arrow-3, THAAD, Patriot и «Пращи Давида».

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Дальнобойному иранскому дрону не хватило лишь несколько десятков метров до поражению важной цели в виде ЗРК Arrow-3

Дроны семейства Shahed представляют собой не только сугубо ударные одноразовые изделия, но и разведывательные БЛА. Из плюсов линейки иностранные эксперты назвали следующие свойства – это дальнобойность, выбор режима полёта по высотному профилю, стойкость к РЭБ и достаточно низкая себестоимость. Дополнительно увеличивают число достоинств дронов Shahed старт с автотранспорта или портативных ПУ, как и возможность перевозить беспилотники в сложенном состоянии.