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MWM: ВВС США отправили на восток более 30 самолетов-заправщиков из-за конфликта Израиля и Ирана
Столько воздушных танкеров позволяют объединенным силам Израиля и США оперировать одновременно до 300 самолётами.

   Пентагон отдал приказ о переброске десятков самолётов-танкеров для вероятного участия собственных вооружённых сил в конфликте между Тель-Авивом и Тегераном, о чём рассказывается в свежей публикации Military Watch Magazine.

   По данным издания, ВВС Соединённых Штатов выполнили беспрецедентную по количеству бортов воздушных заправщиков миссию по перелёту с баз постоянного базирования в самих США через Атлантический океан. Что по самой популярной версии предполагает их участие в эскалации между Израилем и Ираном.

   Так, источники корреспондентов указали на 30 KC-135 и KC-46, пересекших Атлантику.

   В тексте новости указывалось, что уже несколько воздушных заправщиков западных государств находятся в небе для поддержки израильских истребителей, дозаправляя боевые единицы прямо в полете. Но даже у хорошо развитой авиации Израиля нет столько самолётов, сколько могут заправить те самые 30 танкеров воздушного типа Штатов. Поэтому наверняка предполагается участие в конфликте воздушного флота США.

   Подчеркнули репортёры и то, что имеющиеся на вооружении еврейского государства F-15I могут долететь до воздушного пространства Ирана, но легким истребителям F-16I такая задача не по силам с учетом использования и подвесных топливных баков. Поэтому таким израильским истребителям как воздух нужны многочисленные воздушные танкеры. 

   Резюмировали же авторы статью тем, что Штаты всегда были союзниками Израиля, но вступление в вооруженный конфликт американцев довольно рискованно для последних наличием в арсенале иранской армии дальнобойных баллистических ракет, способных дотянуться до любой базы на Ближнем Востоке и даже достать до части американских баз в Европе. Причем не добавляет оптимизма способность иранской баллистики преодолевать такую плотную и многоуровневую систему ПВО, как израильская, состоящая из Iron Dome, Arrow-3, «Пращи Давида», Patriot и THAAD.

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#ближневосточный кризис #ближневосточный конфликт #kc-46 #kc-135
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