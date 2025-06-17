Доля заказа передового самолёта для нужд американской армии Пентагоном снизилась ровно 2 раза.

Национальное оборонное ведомство уменьшило собственный запрос на новые F-35 для военно-воздушных сил Североамериканского государства в 2 раза: с предполагавшихся ранее 48 единиц до 24 истребителей 5-го поколения на следующий финансовый год. Об этом узнали журналисты сетевого издания Military Watch Magazine.

Процесс сокращения стартовал из-за идущего кризиса в американской военной авиации: всё из-за чрезмерных расходов. Тем более текущие чиновники Пентагона очень хотят сосредоточиться на истребителе следующего поколения F-47. Так, МО Соединенных Штатов уже призадумалось о гипотетическом уменьшении своей программы истребителей шестого поколения для военно-морского флота Штатов F/A-XX в пользу F-47.Тем более закупки истребителей актуального поколения F-35, которые уже удалось снизить, принесут экономию не только от отказа в приобретении 24 дополнительных единиц, но и экономию на обслуживании.

Напомнили корреспонденты и о слабой уверенности в экономической целесообразности F-35 в сравнении с F-47. Тем более волноваться высших должностных лиц Пентагона заставляет скорый ввод собственных истребителей 6-го поколения уже китайских военных.

И, как резюмировали авторы публикации MWM, должностные лица США будут пристально наблюдать за развитием программ истребителей следующего поколения в Штатах и КНР, всё пристальней задумываясь о полном прекращении программы F-35 как стремительно устаревающей.