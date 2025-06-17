Передовую радиолокационную станцию иранские военные от РФ получили в 2019 году.

У иранских военных есть оборудование и вооружение, способное как обнаружить, так и сбить истребители 5-го поколения. Данные возможности было бы трудно представить без купленных в РФ радиолокационных установок под собственным названием «Резонанс». И уже по данным журналистов сетевого издания Military Watch Magazine, данные комплексы настроены для поиска малозаметных воздушных целей.

Как прокомментировали в издании, ранее иранские военнослужащие устами своего командования заявили об успешном перехвате передовых истребителей американского производства F-35.









Рассказали в сетевом журнале и об авиационных возможностях ЦАХАЛ, которые помимо дальнобойных ракет вынуждены прибегать и более старым, но более мощным боеприпасам типа свободнопадающих бомб, дополнительно дооборудованных комплексами планирования и наведения. Такие «умные бомбы» могли бы сбрасывать израильские версии F-15 и F-16, но всегда для таких устаревших моделей существует высокий шанс быть сбитыми – из-за заметной радиолокационной сигнатуры, способной быть замеченной радарами старого выпуска. Всё потому что классические бомбы могут быть использованы лишь при обязательном условии глубокого проникновения в воздушное пространство исламской республики, имеющей существенные территориальные размеры.









Но вот кто точно бы справился с такой миссией, так это передовой истребитель F-35 Adir*, имеющийся на вооружении израильской армии. Именно доработанный израильскими военными специалистами самолёт американского происхождения мог бы проникнуть в воздушное пространство Ирана на достаточную оперативную глубину как раз для сброса бомб-планеров. Что разумеется прекрасно понимали и местные военные подразделения ПВО. И последние для прикрытия наиболее важных направлений операционной деятельности, как раз и оснастили стационарные посты установками дальнего радиолокационного контроля воздушного пространства «Резонанс-НЭ», переданные отечественными специалистами в 2019 году.

Данная РЛС относится к станциям кругового обзора с антенной ФАР-типа и способна без видимых затруднений обнаруживать малозаметные летящие объекты, например F-35 Adir.

* – F-35 Adir израильская версия американского самолёта с доработкой авионики, комплексов вооружения, приспособленная к использованию именно местного высокоточного вооружения.