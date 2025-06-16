Помимо спортивных состязаний посетители мероприятия станут участниками лекций и мастер-классов по робототехнике

В Греции в конце лета стартует первая в человеческой истории Олимпиада среди человеческих роботов. Роботизированные механизмы примут участие в традиционных для людей спортивных мероприятиях, таких как бег на различные дистанции, прыжки, метание копья и другие дисциплины из мира высокого спорта. Одновременно похожие на люд сложно-координированных действий.





Одновременно в рамках события организаторы пообещали зрителям и много науки. Для зрителей и человеческих участников проведут свои лекции и покажут свои достижения ученые, студенты, фанаты робототехники и ИИ.

Начало Олимпиады запланировано на 29 августа. Спортивное действо будет продолжительностью 5 дней – вплоть до 2 сентября.

Отметим, что робототехника настолько шагнула вперед, что порой поручить сложное задание роботу гораздо проще и быстрей, чем задействовать людской потенциал. Так для примера согласно комментариям одного из руководителей компании Watch Out Бернара Мариетта, для изменения детали на производстве необходимо было участие как минимум три специалиста. Последним может потребоваться на выполнение такой производственной задачи не менее 2 суток. Но разработка фирмы с ИИ всего за 30 минут готова задать тебе собственный процесс производства и сразу же начать выпускать необходимую деталь.