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Эксперт Орешкин: экономика РФ должна подняться на новую технологическую и организационную ступень
На июнь 2025 года отечественная экономика занимает 1 место в Европе и 4-е в мире.

   Текущая модель роста отечественной экономики уже считается неактуальной, рассказал высокопоставленный чиновник Максим Орешкин, занимающий должность заместителя руководителя администрации президента РФ.

   По словам Орешкина, управленцам удалось пробудить спящий потенциал российской экономики, под чем прежде всего подразумеваются кадровое и производственное направления. Именно поэтому рывок экономики РФ стал возможен, за чем наблюдали множество иностранных аналитиков и специалистов. И как пояснил в беседе с корреспондентами издания «Эксперт» высокопоставленный функционер, на 2025 год РФ является одним из экономических флагманов в мире, занимая четвертое место по паритету покупательной способности. Одновременно российская экономика стала лидером среди европейских государств, находясь на 1-м месте. 



   Но время почивать на лаврах закончилось: теперь нужно думать не о рывке вперед, а о шаге вверх, для чего стоит задуматься, как сделать так, чтобы подъем на следующую технологическую и организационную ступень из несбыточных задач стал реальной возможностью.  

   Резюмировал же аппаратчик тем, что в РФ самый низкий процент безработицы в сравнении с другими развитыми государствами на планете Земля: всё из-за платформизации экономической деятельности.  

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#экономика рф #российская экономика #экономический анализ
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