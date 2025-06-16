Иранские генералы клепали не только ракеты и системы ПВО, но и тратились на надувные макеты и аналогичные изделия

В первые часы грандиозной воздушной операции, когда ВВС Израиля выпустили в сторону наземных целей со своих 200 самолётов порядка 330 дальнобойных ракет и высокоточных 2000-фунтовых бомб GBU-37, много уничтоженных объектов оказались ложными целями. О приманках для израильских управляемых боеприпасов, в обилии расставленных в нужных местах иранскими специалистами, рассказали аналитики ТГ-канала «Военная хроника», сделав первичный визуальный анализ атакованных объектов.

Так по данным экспертов, «уничтоженными» оказались ракетные ПУ, позиции ПРО, командные пункты и модули связи, которые на самом деле были хорошо исполненными макетами, предназначенными для демонстрации «военной инфраструктуры».

Пока шла перегруппировка наземных соединений, иранские военные переместили на пусковые рубежи ложные цели, надеясь, что оперативники Моссада и израильской армейской разведки пометит их как важные для поражения. Так и случилось.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Поэтому победные реляции официального Тель-Авива, что у Ирана уже почти и нет работающих систем ПВО, являются мистификацией. Как и оказалось неправдой, что иранские ВС потеряли пусковые установки для запуска ракет – опровергли это множественные старты баллистики в направлении израильских военных объектов.