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Аналитик Гапоненко: Закрытие Ормузского пролива вызовет резкий рост цен на нефть
Но аналитик не учел тот факт, что по данному проливу очень много нефти получает Китай. Поэтому Иран вряд ли решится на такой отчаянный для себя шаг.

   Потенциальное закрытие иранскими военными вод Ормузского пролива с самой высокой вероятностью подстегнет стоимость нефти. О негативных последствиях перекрытия важнейшей водной магистрали в беседе с журналистами ТАСС рассказал аналитик Николай Гапоненко.

   Напомним, что немногим ранее народный депутат иранского меджлиса Исмаил Коусари, являющийся участником комитета по национальной безопасности и внешней политике в местном парламенте, заявил, что Тегеран после ударов Тель-Авива может прибегнуть к перекрытию вод Ормузского пролива.

   И как отметил кандидат экономических наук, Ормузский пролив – это не просто географическое название, а важнейшая водная артерия, по которой ежеминутно осуществляются перевозки энергетических ресурсов из Персидского залива. В ежесуточном объеме это составляет 10 млн. баррелей сырой нефти, что примерно эквивалентно 20% мировой торговли. 



   И если Тегеран решится на такой шаг, то серьёзный урон ощутят на себе КНР, Индия, Япония и государства Европы.

   И хотя в XXI веке существуют технологии, которые на короткий срок могут предотвратить дефицит углеводородов, но в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе цена нефти и газа обязательно резко вырастет.  

    Напомним, что операция Израиля по атаке объектов иранской ракетной и атомной программ началась 13 июня в 3 часа ночи и продолжается на вечер 15 июня. Пережив первые часы бездействия, Тегеран начал отвечать Тель-Авиву, направляя десятками уже по военным и энергетическим объектам Израиля свои скоростные баллистические ракеты. 

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#израиль #иран #энергетический кризис #иран и израиль #энергетический коллапс #энергетический рынок #энергетический сектор #ормузский пролив
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