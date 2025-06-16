Потенциальное закрытие иранскими военными вод Ормузского пролива с самой высокой вероятностью подстегнет стоимость нефти. О негативных последствиях перекрытия важнейшей водной магистрали в беседе с журналистами ТАСС рассказал аналитик Николай Гапоненко.
Напомним, что немногим ранее народный депутат иранского меджлиса Исмаил Коусари, являющийся участником комитета по национальной безопасности и внешней политике в местном парламенте, заявил, что Тегеран после ударов Тель-Авива может прибегнуть к перекрытию вод Ормузского пролива.
И как отметил кандидат экономических наук, Ормузский пролив – это не просто географическое название, а важнейшая водная артерия, по которой ежеминутно осуществляются перевозки энергетических ресурсов из Персидского залива. В ежесуточном объеме это составляет 10 млн. баррелей сырой нефти, что примерно эквивалентно 20% мировой торговли.
И если Тегеран решится на такой шаг, то серьёзный урон ощутят на себе КНР, Индия, Япония и государства Европы.
И хотя в XXI веке существуют технологии, которые на короткий срок могут предотвратить дефицит углеводородов, но в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе цена нефти и газа обязательно резко вырастет.
Напомним, что операция Израиля по атаке объектов иранской ракетной и атомной программ началась 13 июня в 3 часа ночи и продолжается на вечер 15 июня. Пережив первые часы бездействия, Тегеран начал отвечать Тель-Авиву, направляя десятками уже по военным и энергетическим объектам Израиля свои скоростные баллистические ракеты.