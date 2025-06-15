У Ирана множество военных объектов, разбросанных по всей обширной территории страны, в том числе и глубоко в горах.

Военные действия еврейского государства против Ирана могут затянуться на недели, но точно не на дни. Об этом проинформировали репортёры канала CNN, получив анонимные комментарии от представителей израильской и американской власти.

Причем, как уточнили зарубежные корреспонденты, военная операция, развернутая официальным Тель-Авивом против исламской республики, начата с непубличного разрешения Соединенных Штатов.

Так, в ходе утечки стало известно, что чиновники администрации Трампа остались согласными, что несколько недель – это вполне нормальный срок военной активности ЦАХАЛ против вооруженных сил Ирана.

Высказался и анонимный чиновник еврейского государства, рассказавший журналистам о том, что длительность армейской операции напрямую зависит от реакции иранской стороны.









Резюмировали же публикацию репортеры тем, что в США не собираются давить на Израиль, предоставляя последнему самому решать, как по итогу поступить с Ираном.

Напомним, что 13 июня ночью ЦАХАЛ провел массированную воздушную операцию против Ирана, атаковав территорию последнего при помощи 200 самолётов, запустивших 330 высокоточных планирующих бомб и дальнобойных ракет, ударивших по объектам, связанным с ракетной и ядерной программами Тегерана. В ответ Иран атаковал территорию Израиля, нанеся удары по военным целям и научным центрам, связанным с изучением атомных технологий.